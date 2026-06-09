Peddi Box Office Collection Day 6: राम चरण की 'पेड्डी' ने वीकडेज में भी गाड़े झंडे, फिल्म ने छठे दिन किया धांसू कलेक्शन

Peddi Box Office Collection: एक्टर राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन किया था. दिलचस्प बात ये फिल्म वीकडेज पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है.

राम चरण की फिल्म ने इतने रुपये जोड़ लिए.

Peddi Box Office Collection Day 6: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स राम चरण (Ram Charan) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'पेड्डी' ने फर्स्ट वीकेंड पर जबरदस्त कमाई की. इसके साथ ही ये फिल्म वीकडेज पर भी अच्छा कलेक्शन कर रही है. इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं. जबकि सिनेमाघरों में कई और मूवीज लगी हुई हैं. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने छह दिनों में कितनी कमाई कर ली है.

राम चरण ने फिल्म 'पेड्डी' से जीता दिल

राम चरण ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपनी जबरदस्त एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा सकते हैं. उनकी फिल्म 'पेड्डी' इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. फिल्म देश और दुनिया में जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म ने छठे दिन जबरदस्त कलेक्शन किया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने मंगलवार को रात 10 बजे तक 8.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. फिल्म ने अब तक 178.10 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. इससे पता चल रहा है कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को वीकडेज में देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. फिल्म की कमाई को देखकर कहा जा सकता है ये जल्द ही 200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार करने वाली है. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो अब तक 260.23 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है.

फिल्म 'पेड्डी' का हो गया इतना कलेक्शन

पेड प्रीव्यू- 18.50 करोड़ रुपये

पहला दिन- 51.00 करोड़ रुपये

दूसरा दिन- 26.90 करोड़ रुपये

तीसरा दिन- 28.85 करोड़ रुपये

चौथा दिन- 31.90 करोड़ रुपये

पांचवा दिन- 12.05 करोड़ रुपये

छठा दिन- 9.65 करोड़ रुपये

अब तक की कमाई - 179.35 करोड़ रुपये

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म का जलवा कायम

राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' के सामने वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' और मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' भी सिनेमाघरों में लगी है. इन दोनों मूवीज को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन इन दोनों मूवीज ने फिल्म 'पेड्डी' पर कुछ खास फर्क नहीं डाल पाया है. अब देखने वाली बात होगी कि राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' कुल कितनी कमाई करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.