Peddi Box Office Collection Day 8: तेजी से आगे बढ़ रही 'पेड्डी', 200 करोड़ी होने से एक कदम दूर है फिल्म

Peddi Box Office Collection Day 8: साउथ स्टार राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) की जबरदस्त कमाई देखकर मेकर्स काफी खुश होंगे. इस फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ 8 दिन हुए और ये 200 करोड़ रुपये के कलेक्शन के करीब पहुंच गई है. इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. इस फिल्म की उस समय की कमाई हो रही है जब बॉलीवुड की दो मूवीज 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' भी सिनेमाघरों में लगी हैं. आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.