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Peddi Box Office Collection Day 8: तेजी से आगे बढ़ रही 'पेड्डी', 200 करोड़ी होने से एक कदम दूर है फिल्म

Peddi Box Office Collection: साउथ एक्टर राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने बॉक्स ऑफिस पर तेजी से कलेक्शन किया है. ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपये के कलेक्शन क्लब में शामिल होगी.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 11, 2026 9:47 PM IST
Peddi Box Office Collection Day 8: तेजी से आगे बढ़ रही 'पेड्डी', 200 करोड़ी होने से एक कदम दूर है फिल्म

मूवी पेड्डी का इतना कलेक्शन हो गया है.

Peddi Box Office Collection Day 8: साउथ स्टार राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) की जबरदस्त कमाई देखकर मेकर्स काफी खुश होंगे. इस फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ 8 दिन हुए और ये 200 करोड़ रुपये के कलेक्शन के करीब पहुंच गई है. इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. इस फिल्म की उस समय की कमाई हो रही है जब बॉलीवुड की दो मूवीज 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' भी सिनेमाघरों में लगी हैं. आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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