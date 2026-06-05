Peddi Box Office Wordlwide Collection Day 1: पहले ही दिन नॉर्थ अमेरिका में बजा राम चरण के नाम का डंका, कूटे इतने रुपए

Peddi Opening Day Box Office Worldwide Collection Day 1: राम चरण (Ram Charan) साउथ के उन स्टार्स में से एक हैं जो जब भी बॉक्स ऑफिस पर आते हैं तब-तब बवाल मच जाता है. बीते दिन ही राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) रिलीज कर दी गई है. आते ही राम चरण की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. इंडिया में पहले ही दिन फिल्म 'पेड्डी' ने ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. वहीं नॉर्थ अमेरिका में भी फिल्म 'पेड्डी' के नाम का डंका बज रहा है. धुरंधर के बाद फिल्म 'पेड्डी' को भी नॉर्थ अमेरिका में पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'पेड्डी' ने पहले ही दिन 3.50 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'पेड्डी' ने केवल 4 घंटों में ही $100K की कमाई कर डाली. ये एक शानदार प्री-सेल रिकॉर्ड है.
कहना गलत नहीं होगा कि पहले ही दिन से राम चरण ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर की राह पर चलना शुरू कर दिया है. वहीं इंडिया में इस राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने ओपनिंग डे पर करीब 51.00 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 112.4 करोड़ रुपए छाप लिए हैं. फिल्म का टोटल ग्रॉस 30 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि फिल्म 'पेड्डी' अभी बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक बवाल मचाने वाली है.
भले ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'पेड्डी' ने बवाल मचाया हो लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस समय कुछ अलग ही चल रहा है. इस समय हर कोई सोशल मीडिया पर राम चरण के बॉडीगार्ड के बारे में बात कर रहे हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब राम चरण के बॉडीगार्ड ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी. रामचरण एक इवेंट में जाह्नवी कपूर के साथ पहुंचे थे. यहां पर एक शख्स ने राम चरण से मिलने की कोशिश की. इस दौरान ये शख्स जाह्नवी कपूर के करीब आ गया.
जैसे ही राम चरण के बॉडीगार्ड को इस बात की भनक लग वैसे ही उसने इस शख्स को पटककर रख दिया. कुछ समय में ही राम चरण के बॉडीगार्ड की ये वीडियो वायरल हो गई. लोग अब राम चरण से ज्यादा उको बॉडीगार्ड के बारे में बात कर रहे हैं. केविन कुंता की सैलेरी जानकर तो फैंस को सदमा ही लग गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…