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Peddi Box Office Collection Day 5: मंडे टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हुई 'पेड्डी', Ram Charan ने बॉक्स ऑफिस पर जमाए पैर

Peddi First Monday Collection: साउथ स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने रिलीज के बाद पहले सोमवार को जबरदस्त कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं कि फिल्म की अब तक कितनी कमाई हो गई है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 8, 2026 9:45 PM IST
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फिल्म पेड्डी बॉक्स ऑफिस पर डटी है.

Peddi Box Office: साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का को रिलीज हुए पांच दिन हो चुके हैं. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है. इस फिल्म ने ना सिर्फ वीकेंड पर जबरदस्त कमाई की है बल्कि वीकडेज पर अपना भौकाल दिखाया है. इस फिल्म की तेजी से हो रही कमाई से पता चल रहा है कि ये जल्द ही 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने रिलीज के बाद पहले सोमवार को जबरदस्त कमाई करते हुए मंडे टेस्ट अच्छे नंबर से पास किया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने पांचवे दिन कितनी कमाई की है और अब तक कितने रुपये जोड़ चुकी है.

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फिल्म 'पेड्डी' वीक डेज पर भी कर रही अच्छी कमाई

फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर भी नजर आ रही हैं. इस फिल्म को साउथ से लेकर हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया जा रहा है. इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे रहा है. फिल्म ने सिर्फ पांच दिन में 165 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने पांचवे दिन यानी 8 जून को रात 10 बजे तक 8.57 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इस तरह से फिल्म ने अब तक 165.72 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने 200 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. ये फिल्म उस समय जबरदस्त कमाई कर रही है जब वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' भी सिनेमाघरों में लग है.

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फिल्म 'पेड्डी' का पांच दिनों का कलेक्शन
पेड प्रीव्यू- 18.50 करोड़ रुपये
पहला दिन- 51.00 करोड़ रुपये
दूसरा दिन- 26.90 करोड़ रुपये
तीसरा दिन- 28.85 करोड़ रुपये
चौथा दिन- 31.90 करोड़ रुपये
पांचवा दिन- 8.57 करोड़ रुपये (रात 10 बजे तक)
अब तक की कमाई - 165.72 करोड़ रुपये

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फिल्म 'पेड्डी' को लेकर एक्साइटेड थे राम चरण के फैंस

बताते चलें कि फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसका जबरदस्त बन गया था. इसके बाद तो फैंस का एक्साइटमेंट लेवल डबल हो गया था. फिर जैसे ही फिल्म रिलीज हुई कि सिनेमाघर लोगों से फुल हो गए. राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' का डायरेक्शन बुची बाबू सना ने किया है. फिल्म में बोमन ईरानी, दिव्येंदु शर्मा, शिवा राजकुमार भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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