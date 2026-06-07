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Drishyam 3 Box Office Day 17: Peddi को मोहनलाल ने फिर दिखाई आंख, शनिवार को खूब छापे नोट

Drishyam 3 Box Office Collection Day 17: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि जीतू जोसेफ और मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हो गया है. इस फिल्म को रिलीज हुए 17 दिनों का समय हो चुका है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 7, 2026 6:45 AM IST
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Drishyam 3 Box Office Collection

Drishyam 3 Box Office Day 17: फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) ने एक बार फिर से जीतू जोसेफ (Jeethu Joseph) के नाम को चमका दिया है. वहीं मोहनलाल (Mohanlal) की फिल्म में खूब तारीफ हो रही है. यही वजह है कि 17 दिन बीत जाने के बाद भी इस फिल्म को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग लगातार इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर की तरफ रुख कर रहे हैं. अगर बात की जाए फिल्म 'दृश्यम 3' के अब तक के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने वीकेंड पर बढ़त हासिल कर ली है. शनिवार यानी 17वें दिन फिल्म ने 1.30 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. जो कि शुक्रवार को केवल 80 लाख रुपए रह गया था. फिल्म की करीब 31.4 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है. कहा गलत नहीं होगा कि तीसरे शनिवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. इसी के साथ फिल्म 'दृश्यम 3' ने इंडिया में 104.73 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 121.52 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 111.35 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'दृश्यम 3' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 232.87 करोड़ रुपए हो गया है.

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फिल्म 'दृश्यम 3' को है किससे खतरा?

फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई का हाल कुछ और होता अगर इस हफ्ते पेड्डी बॉक्स ऑफिस रर नहीं रिलीज होती. राम चरण के बॉक्स ऑफिस पर आने से ही मोहनलाल की फिल्म के हाल थोड़े खस्ता हुए हैं. इसके अलावा बंदर और है जवानी तो इश्क होना है जैसी फिल्में भी फिल्म 'दृश्यम 3' का जीना हराम कर रही हैं.

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फिल्म 'दृश्यम 3' को टक्कर दे रही है पेड्डी

राम चरण की फिल्म ने 3 दिनों में 191.07 वर्ल्डवाइड कलेक्शन जमा कर लिया है. तीसरे दिन फिल्म की टोटल कमाई 28.85 करोड़ बताई जा रही है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'दृश्यम 3' की 17 दिन की कमाई को पेड्डी ने केवल 3 दिन में पूरी करने की कोशिश की है. पेड्डी का इंडियन कलेक्शन 125.25 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

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फिल्म 'दृश्यम 3' का डे वाइज कलेक्शन

पहले दिन का कलेक्शन- 15.85 करोड़
दूसरे दिन का कलेक्शन- 11.05 करोड़
तीसरे दिन का कलेक्शन- 13.70 करोड़
चौथे दिन का कलेक्शन- 13.85 करोड़
पांचवे दिन का कलेक्शन- 7.70 करोड़
छठे दिन का कलेक्शन- 6.50 करोड़
सातवें दिन का कलेक्शन- 6.65 करोड़
आठवें दिन का कलेक्शन- 6.65 करोड़
नवें दिन का कलेक्शन- 4.30 करोड़
दसवें दिन का कलेक्शन- 5.10 करोड़
ग्याहरवें दिन का कलेक्शन- 5.35 करोड़
बारहवें दिन का कलेक्शन- 2.20 करोड़
तेहरवें दिन का कलेक्शन- 1.55 करोड़
चौदहवें दिन का कलेक्शन- 1.25 करोड़
पंद्रहवें दिन का कलेक्शन- 0.93 करोड़
सोहलवें दिन का कलेक्शन- 0.80 करोड़
सत्रहवें दिन का कलेक्शन- 1.30 करोड़

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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