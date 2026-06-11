Peddi VS Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: राम चरण या वरुण धवन, कौन बना बॉक्स ऑफिस का बदशाह?

Peddi VS Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: राम चरण की फिल्म पेड्डी और वरुण धवन की फिल्म है 'जवानी तो इश्क होना है' के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है. चलिए जानते हैं कि दोनों फिल्मों में से कौन बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है.

Peddi VS Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai

Peddi VS Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: राम चरण (Ram Charan) इस समय अपनी फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब राम चरण की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. कुछ दिनों में ही पेड्डी ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाकर रख दिया है. 7 दिनों में ही राम चरण और जान्हवी कपूरी (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेड्डी' ने जमकर नोट छापे हैं. अगर बात की जाए अब तक के कलेक्शन की तो फिल्म ने सातवें दिन 8.89 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. बीते दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी 17 प्रतिशत दर्ज की गई. कहना गलत नहीं होगा कि मिड वीक में भी राम चरण के क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 271.33 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म का इंडियन ग्रॉस 222.53 करोड़ रुपए है. वहीं फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए है. फिल्म 'पेड्डी' का नेट कलेक्शन 187.25 करोड़ रुपए हो चुका है.

फिल्म 'पेड्डी' का टोटल कलेक्शन

पहला दिन- 82.49 करोड़ रुपए (पेड प्रीव्यू)

दूसरा दिन- 26.90 करोड़ रुपए

तीसरा दिन- 29.10 करोड़ रुपए

चौथा दिन- 32.15 करोड़ रुपए

पांचवा दिन- 12.35 करोड़ रुपए

छठा दिन- 9.70 करोड़ रुपए

सातवां दिन- 7.55 करोड़ रुपए

Peddi को कौन दे रहा है टक्कर

राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' को इस समय वरुण धवन कड़ी टक्कर दे रहे हैं. वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. इस फिल्म में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े ने रंग जमाया है. अगर बात की जाए अब तक की कमाई की तो फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने केवल 2.80 करोड़ रुपए की कमाई की है. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 40.60 करोड़ रुपए हो चुका है. इसके अलावा फिल्म का नेट कलेक्शन 34.15 करोड़ रुपए आंका जा रहा है.

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के हौसले हुए पस्त

वहीं ओवरसीज भी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के हाल खराब हो चुके हैं. फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने ओवरसीज केवल 11.25 करोड़ रुपए कमाए हैं. बीते दिन फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 75 लाख रुपए छापे हैं. वर्ल्डवाइड फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 51.85 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है. कहन गलत नहीं होगा कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के हौसले अब पस्त होने लगे हैं. कमाई के मामले में तो पहले ही पेद्दी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' से आगे निकल गई थी. अब लोग भी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को नजरअंदाज कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…