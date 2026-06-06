Peddi Worldwide Collection: राम चरण की Peddi की आंधी में उड़ा 'आदिपुरुष' का रिकॉर्ड, दूसरे दिन दुनियाभर में फिल्म ने की इतनी कमाई

Peddi Worldwide Collection: राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' ने दो दिनों में दुनियाभर में शानदार कमाई कर प्रभास की 'आदिपुरुष' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हालांकि दूसरे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई में 47% की भारी गिरावट आई है,.

दुनियाभर में Peddi ने की इतनी कमाई

Peddi Worldwide Collection: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' इन दिनों थिएटर्स में खूब सुर्खियां बटोर रही है. हालांकि यह फिल्म कुछ विवादों और मिली-जुली प्रतिक्रियाओं से घिरी हुई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसके कलेक्शन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म में राम चरण के दमदार अभिनय के साथ-साथ बॉलीवुड एक्टर दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी की एक्टिंग को भी क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से खूब सराहना मिल रही है. आइए जानते हैं कि रिलीज के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इस फिल्म ने दुनिया भर में कितनी कमाई की और कौन से नए रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.

दो दिनों का भारतीय बॉक्स ऑफिस हाल

'पेड्डी' ने रिलीज से पहले ही पेड प्रिव्यूज के जरिए 18.50 करोड़ की शानदार ओपनिंग की थी. इसके बाद गुरुवार को अपने पहले ऑफिशियल दिन पर फिल्म ने भारत में 51 करोड़ का बंपर नेट कलेक्शन किया. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में भारी कमी देखी गई और इसने लगभग 26.90 करोड़ का बिजनेस किया. पहले दिन के मुकाबले शुक्रवार को फिल्म का ग्राफ करीब 47% तक नीचे आ गया. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया पर आ रहे निगेटिव रिव्यूज और दर्शकों के ठंडे रिस्पॉन्स की वजह से यह गिरावट आई है. दो दिनों के सफर के बाद भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 96.40 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 114.49 करोड़ हो चुका है.

दुनिया भर में 'पेड्डी' ने कितनी की कमाई

घरेलू मार्केट में आई गिरावट के बावजूद, ओवरसीज में फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. दूसरे दिन फिल्म ने विदेशों से 8 करोड़ बटोरे, जिसके बाद इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 36 करोड़ पर पहुंच गया है. भारत और विदेश की कमाई को मिलाकर 'पेड्डी' का दो दिनों का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 150.49 करोड़ हो चुका है.

तोड़े कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड

कमाई के मामले में 'पेद्दी' ने कई बड़े रिकाॅर्ड तोड़ दिए हैं. इस फिल्म ने कार्तिक आर्यन की 'चंदू चैंपियन' को महज दो दिनों में पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 तेलुगू फिल्मों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर करते हुए, इसने प्रभास की 'आदिपुरुष' के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब यह 9वें स्थान पर आ गई है. इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो राम चरण का जादू सबसे ज्यादा अमेरिका में सिर चढ़कर बोल रहा है, वहीं कमाई के मामले में यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर बना हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.