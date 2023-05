Ponniyin Selvan 2 Box Office Collection Day 6 Early Estimate: मणि रत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन 2' को बॉक्स पर दबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चियान विक्रम और (Chiyaan vikram) और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 (Ponniyin Selvan 2) को रिलीज हुए अब 6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। इस फिल्म ने महज 4 दिनों में वर्ल्डवाइड स्तर पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था। अब फिल्म के छठे दिन की कमाई के आंकड़ें सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड लाइफ की इस रिपोर्ट में जानें फिल्म छठे दिन कितनी कमाई करने वाली है? Also Read - PS-2 WW Box Office Collection: ऐश्वर्या राय की फिल्म ने किया धमाका, 4 दिन में हुई 200 करोड़ी

चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन 2' केवल 6 दिनों में ही भारत में जहां 150 करोड़ रुपये के बैंचमार्क के करीब पहुंच चुकी है तो वहीं वर्ल्डवाइड स्तर पर फिल्म 250 करोड़ के आंकड़ें को छूने वाली है। बॉक्स ऑफिस इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार 'पोन्नियिन सेल्वन 2' छठे दिन भारत में 8 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। इस हिसाब से यह फिल्म 6 दिनों में 122 से 123 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी। हालांकि अभी ते ये 'पोन्नियिन सेल्वन 2' की कमाई के केवल अर्ली ट्रेंड्स हैं, फिल्म के आधिकारिक आंकड़े आने अभी बाकी हैं। बता दें कि भारत में सभी भाषाओं में यह फिल्म इन 5 दिनों में 114.25 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। Also Read - Ponniyin Selvan 2: Aishwarya Rai Bachchan से लेकर Chiyaan Vikram तक, स्टार कास्ट की फीस उड़ा देगी होश

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय की फिल्म ने ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। 'पोन्नियिन सेल्वन 2' ने ऑस्ट्रेलिया के बॉक्स ऑफिस पर 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। रमेश बाला के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। Also Read - Ponniyin Selvan 2 की स्क्रीनिंग पर बेटी के साथ पहुंचीं ऐश्वर्या राय, किलर लुक में नजर आए चियान विक्रम

#PS2 has crossed A$1 Million at the Australia ?? Box Office..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) May 4, 2023