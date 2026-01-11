Dhurandhar Collection: 'धुरंधर' की कमाई ने बढ़ाई रफ्तार, प्रभास की 'द राजा साब' के आगे टिकी है रणवीर सिंह की फिल्म

The Raja Saab VS Dhurandhar Collection: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 37वें दिन लगातार कमाई कर रही है. ये फिल्म साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' को जबरदस्त टक्कर दे रही है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) समेत कई स्टार्स की मूवी 'धुरंधर' (Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पहले दिन से ऐसी रफ्तार पकड़ी जो लगातार बढती रही. फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन इसके कलेक्शन में ज्यादा गिरावट नहीं आई है. साउथ स्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) ने बीते शुक्रवार यानी 9 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है लेकिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' कोई खास असर नहीं पड़ा है. यहां तक कि बीते शनिवार को प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का कलेक्शन (हिंदी) फिल्म 'धुरंधर' से कम रहा. आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की है.

फिल्म 'धुरंधर' का जलवा बरकरार

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब फिल्म 'धुरंधर' सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म मूवी बन चुकी है. रणवीर सिंह की फिल्म ने बीते शनिवार को 6.10 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से फिल्म ने अब तक 850.55 करोड़ रुपये कमाई कर ली है. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने 37वें दिन 850 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' के हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पर नजर डालें तो 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन 6 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 5.1 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से देखा जाए तो 10 जनवरी के कलेक्शन में फिल्म 'द राजा साब' फिल्म 'धुरंधर' से पिछड़ गई है.

TRENDING NOW

850 NOT OUT... #Dhurandhar shines yet again... The business jumps by 69.44% on its sixth Saturday, clearly reflecting its unstoppable run. Having crossed the ₹ 850 cr milestone, the big question now is – will it cross the ₹ 900 cr mark? ⭐️ #Dhurandhar [Week 6] Fri 3.60 cr,… pic.twitter.com/2vfqPzX7Dt — taran adarsh (@taran_adarsh) January 11, 2026

सारा अर्जुन और रणवीर सिंह ने किया रोमांस

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' से सारा अर्जुन ने बॉलीवुड डेब्यू किया है. 20 साल की सारा अर्जुन पहली ही फिल्म में 40 साल के रणवीर सिंह के साथ रोमांस करती नजर आईं. फिलहाल, दोनों स्टार्स की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more