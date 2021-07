Radhe Box Office: 7वें हफ्ते में खूब चला Salman Khan का जादू, ईद के मौके पर भाईजान मारेंगे लम्बी छलांग

Radhe Box Office: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) की ईद पर रिलीज हुई फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai) इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। कोरोना की वजह से राधे थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पायी थी। जैसे ही कोरोना से बिगड़े हालातों में सुधार हुआ, वैसे ही मेकर्स ने राधे को थिएटर में रिलीज कर दिया। चुनिंदा सिनेमाघरों के साथ रिलीज हुई राधे 7 हफ्तों का सफर पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। अगर बात 7वें वीकेंड की करें तो सलमान खान और दिशा पाटनी (Disha Patani) की फिल्म पूरे रंग में नजर आ रही है। 6 हफ्तों तक धीमी रफ्तार से चलने वाली राधे 7वें हफ्ते में अच्छी कमाई कर रही है। Also Read - Radhe Box Office: Salman Khan की राधे ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, जो भाईजान खुद नहीं तोड़ पाएंगे

बॉलीवुड हंगामा में छपी खबर के मुताबिक, सलमान खान और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म ने 7वें वीकेंड में कुल मुलाकर 1.71 लाख की कमाई की है, जिसको मिलाकर इसकी कुल कमाई 4.40 लाख रुपये हो गई है। राधे को राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

ट्रेड एक्सपर्ट्स की मानें तो सलमान खान और दिशा पाटनी की फिल्म को बकरीद का फायदा भी मिलेगा। देश में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। छुट्टी के मौके पर सलमान खान के फैंस राधे के लिए सिनेमाघरों का रुख कर सकते हैं।

फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई को प्रभुदेवा ने बनाया है, जिसे ओटीटी पर शानदार रिस्पांस मिला है। जी5 पर रिलीज हुई राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई को रिलीजिंग डे पर इतने लोगों ने एक साथ देखने की कोशिश की थी कि जी5 का सर्वर क्रैश कर गया है। इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सफाई जारी कर भाईजान के फैंस के लिए खास इंतजाम किया ताकि उन्हें दोबारा परेशानी न आए।