Radhe Box Office: भाईजान की फिल्म ने चौथे हफ्ते में की ताबड़तोड़ कमाई, आंकड़े देख झूम उठे फैंस

Radhe: Your Most Wanted Bhai Box Office: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वांटेड' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) अभी भी सिनेमाघरों में धांसू कमाई कर रही है। ये फिल्म शुरू में त्रिपुरा में केवल 3 थिएटरों में रिलीज हुई थी। बाद में इसे औरंगाबाद, महाराष्ट्र, सूरत, जामनगर और गुजरात के बाकी थिएटरों में रिलीज किया गया।

'राधे: योर मोस्ट वांटेड' ने अपने तीसरे सप्ताह के अंत में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। सलमान स्टारर ने अब 1.5 लाख रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, एक ट्रेड एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि सलमान खान की 'राधे - योर मोस्ट वांटेड भाई' ने रविवार को लगभग 10,471 रुपये का कारोबार किया। फिल्म ने सोमवार को 7,626 रुपये, मंगलवार को 5,018 रुपये, बुधवार को 4,706 रुपये और गुरुवार को 5,950 रुपये की ताबड़तोड़ कमाई की थी। इन अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राधे ने लगभग 1,52,720 रुपये कमा लिए हैं।

राधे के चौथे हफ्ते के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो, 1 सप्ताह (12 मई से 20 मई) में यह त्रिपुरा के अगरतला और धर्मनगर में रिलीज हुई और इसने 63,248 रुपये का बिजनेस किया था। इसके बाद फिल्म दूसरे हफ्ते में (11 जून से 17 जून) यह महाराष्ट्र के मालेगांव और औरंगाबाद में रिलीज हुई और इसने टिकट खिड़की पर 30,143 रुपये का कलेक्शन किया। इसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तीसरे हफ्ते में (18 जून से 24 जून) 21, 813 रुपये कमाए थे।

अपने चौथे सप्ताह (25 जून से 1 जुलाई) में सलमान खान की 'राधे - योर मोस्ट वांटेड भाई' औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में और रविवार को गुजरात में रिलीज हुई। इस हफ्ते इसने कुल 37,516 रुपये की कमाई की, जिससे इसकी 4 सप्ताह की कुल राशि 1,52,720 रुपये हुई।