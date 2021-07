Radhe Box Office: जयपुर में रिलीज होते ही Salman Khan की फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई, आंकड़े देख फैंस के छूटे पसीने

Radhe: Your Most Wanted Bhai Box office Collection: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) और दिशा पाटनी (Disha Patani) की फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) अभी भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ईद के खास मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 6वें हफ्ते में 3,500 रुपये से ज्यादा की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म ने अब तक 2 लाख 68 रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है। Also Read - Salman Khan ने रोमांटिक अंदाज में दी Katrina Kaif को बर्थडे की बधाई, तस्वीर देख फैंस बोले 'भाई ने भाभी को...'

सलमान खान की ये फिल्म 13 मई को रिलीज हुई थी। मंगलवार, 13 जुलाई को सलमान खान और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म को राजस्थान की राजधानी जयपुर के आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन राज मंदिर में रिलीज किया गया। फिल्म के रिलीज होते ही एक्शन एंटरटेनर देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

जामनगर में एम्बर सिनेमा में कलेक्शन इतना शानदार नहीं रहा। इसके बाद मैनेजर ने फिल्म को कंटिन्यू करना बंद कर दिया। सूरत में द फ्राइडे सिनेमा मल्टीप्लेक्स में भी कमाई उत्साहजनक नहीं है लेकिन फिल्म को यहां इस उम्मीद के साथ रखा गया है कि दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। बुधवार, 21 जुलाई को बकरी ईद की छुट्टी के दौरान फिल्म को बड़ा फायदा हो सकता है।

एक ट्रेड एक्सपर्ट ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, 'राधे- योर मोस्ट वांटेड भाई ने लगभग सोमवार को 1,232 रुपये, मंगलवार को 25,216 रुपये, बुधवार को 25,321 रुपये और गुरुवार को 31,972 रुपये का शानदार कलेक्शन किया।' राधे - योर मोस्ट वांटेड भाई की टोटल कमाई अब तक 2,68,691 रुपये हो चुकी है। बीते हफ्ते फिल्म ने 87,302 रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। राधे- योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए भी यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सप्ताह साबित हुआ। इससे पहले फिल्म ने त्रिपुरा के 3 सिनेमाघरों से 63,248 रुपये का कलेक्शन किया था।

बताया जा रहा है कि राज मंदिर में फिल्म के रिलीज होने से आने वाले दिनों में भाईजान को बड़ा फायदा होने वाला है। इस हॉल में 1100 की सीटिंग कैपेसिटी है। कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करने के बाद फिल्म को देखने के लिए 150 से 200 लोगों का आना तय है। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म की टिकेट 300 रुपये रखी गई है। देखना यह है कि फिल्म जयपुर में रिलीज होने के बाद 7वें हफ्ते कितने रुपये का कलेक्शन करने में कामयाब रहती है।