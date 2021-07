Radhe Box Office: Disha Patani के नाम दर्ज हुआ कभी ना टूट पाने वाला रिकॉर्ड

Radhe Box Office: Salman Khan film become Disha Patani's lowest grosser ever: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) की ईद पर आई फिल्म राधे (Radhe: Your Most Wanted Bhai) ने ओटीटी पर ऐतिहासिक रिलीज दर्ज कराई थी। इस फिल्म ने पहले दिन ही व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, जिस कारण जी5 का सर्वर तक क्रैश हो गया। ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना काल में फिल्म राधे ने व्यूअरशिप के मामले में सभी फिल्मों को पछाड़ते हुए इतिहास रच दिया है। Also Read - Karan Johar से पहले ये 5 बॉलीवुड स्टार्स भी कर चुके हैं Bigg Boss को होस्ट लेकिन नहीं मिली Salman Khan जैसी लोकप्रियता

ओटीटी पर धमाल मचाने वाली राधे ने सिनेमाघरों में भी ठीक-ठाक कमाई की है। कोरोना की वजह से देश के चुनिंदा सिनेमाघर ही खुले हैं, जहां सलमान खान की फिल्म को रिलीज किया गया है। फिल्म राधे ने सिनेमाघरों में लगभग 2 महीने का सफर तय कर लिया है। फिल्म ने इन 2 महीनों में अपने खाते में लगभग 2 लाख रुपये जोड़े हैं।

सलमान खान (Salman Khan) की फिल्में ओपनिंग-डे पर शानदार कमाई करती हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ डालती हैं। ऐसे में राधे की कमाई को चौंकाने वाला नहीं कहा जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाया है।

अक्सर सलमान खान की फिल्में सिनेमाघरों में धांसू कमाई के चलते रिकॉर्ड दर्ज कराती हैं लेकिन इस बार फिल्म ने लोएस्ट कमाई का रिकॉर्ड दर्ज कराया है। फिल्म राधे ने सिनेमाघरों में जो आंकड़े दर्ज कराए हैं, उसके साथ यह दिशा पाटनी (Disha Patani) के करियर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

दिशा पाटनी ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं, उनमें से किसी ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी कम कमाई नहीं की है। एम.एस.धोनी: अनटोल्ड स्टोरी, मलंग और बागी 3 ने तो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अगर राधे ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर आती तो यह फिल्म दिशा की सुपरहिट फिल्मों में शामिल होती लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा हो नहीं पाया।