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Raja Shivaji Box Office Collection Day 10: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, टॉप मराठी फिल्मों में हुई शामिल

Raja Shivaji Box Office Collection Day 10: रितेश देशमुख स्टारर द्वारा निर्देशित 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी और दमदार एक्शन के दम पर फिल्म मराठी सिनेमा में रिकाॅर्ड बना रही थी.

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By: Shreya Pandey | Published: May 11, 2026 7:58 AM IST
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राजा शिवाजी ने 10वें दिन कितनी कमाई की

Raja Shivaji Box Office Collection Day 10: मराठी सिनेमा के इतिहास में जब भी महान योद्धाओं की बात होती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है. इसी इतिहास को पर्दे पर उतारने का जिम्मा उठाया एक्टर रितेश देशमुख ने. फिल्म 'राजा शिवाजी' एक ऐसी फिल्म है, जिसमें रितेश देशमुख की एक्टिंग के साथ-साथ निर्देशन की कमान भी संभाली है.

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दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर मची धूम

रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन असली कमाई दूसरे वीकेंड पर देखने को मिला. अक्सर फिल्में दूसरे हफ्ते तक आते-आते सुस्त पड़ जाती हैं, लेकिन 'राजा शिवाजी' के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है. रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त छलांग लगाई.

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10वें दिन की कमाई ने सबको चौंकाया

सैकनिल्क (Sacnilk) की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे रविवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 6.80 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कलेक्शन किया है. एक मराठी फिल्म के लिए दूसरे संडे को इतना बड़ा आंकड़ा छूना अपने आप में एक मिसाल है. इस बंपर कमाई के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 68 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है. फिल्म की यह सफलता दिखाती है कि अगर कहानी में दम हो तो दर्शक उसे सर-आंखों पर बिठाते हैं.

क्रिटिक्स और दर्शकों का मिला साथ

फिल्म की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ रितेश देशमुख के विजन का है. उन्होंने जिस भव्यता और बारीकी से शिवाजी महाराज के जीवन और उनके संघर्ष को पर्दे पर दिखाया है, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है. क्रिटिक्स ने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और रितेश देशमुख के इंटेंस लुक की जमकर तारीफ की है.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

डे 1- 11.35 करोड़ रुपये
डे 2- 10.55 करोड़ रुपये
डे 3- 12 करोड़ रुपये
डे 4- 5.60 करोड़ रुपये
डे 5- 4.90 करोड़ रुपये
डे 6- 4.25 करोड़ रुपये
डे 7- 4 करोड़ रुपये
डे 8- 3.20 करोड़ रुपये
डे 9- 5.60 करोड़ रुपये
डे 10- 6.80 करोड़ रुपये
कुल- 68.25 करोड़ रुपये

एक्शन के बाद अब होगी कॉमेडी की वापसी

'राजा शिवाजी' में अपनी शानदार एक्टिंग के बाद, रितेश देशमुख अब अपने पुराने अंदाज में लौटने की तैयारी कर रहे हैं. फैंस के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा. आपको बता दें कि रितेश जल्द ही मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल 4' में नजर आएंगे, जहां वह दर्शकों को अपनी कॉमिक टाइमिंग से काॅमेडी करते दिखेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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