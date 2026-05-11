Raja Shivaji Box Office Collection Day 10: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, टॉप मराठी फिल्मों में हुई शामिल

Raja Shivaji Box Office Collection Day 10: मराठी सिनेमा के इतिहास में जब भी महान योद्धाओं की बात होती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है. इसी इतिहास को पर्दे पर उतारने का जिम्मा उठाया एक्टर रितेश देशमुख ने. फिल्म 'राजा शिवाजी' एक ऐसी फिल्म है, जिसमें रितेश देशमुख की एक्टिंग के साथ-साथ निर्देशन की कमान भी संभाली है.
रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन असली कमाई दूसरे वीकेंड पर देखने को मिला. अक्सर फिल्में दूसरे हफ्ते तक आते-आते सुस्त पड़ जाती हैं, लेकिन 'राजा शिवाजी' के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है. रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त छलांग लगाई.
सैकनिल्क (Sacnilk) की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे रविवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 6.80 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कलेक्शन किया है. एक मराठी फिल्म के लिए दूसरे संडे को इतना बड़ा आंकड़ा छूना अपने आप में एक मिसाल है. इस बंपर कमाई के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 68 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है. फिल्म की यह सफलता दिखाती है कि अगर कहानी में दम हो तो दर्शक उसे सर-आंखों पर बिठाते हैं.
फिल्म की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ रितेश देशमुख के विजन का है. उन्होंने जिस भव्यता और बारीकी से शिवाजी महाराज के जीवन और उनके संघर्ष को पर्दे पर दिखाया है, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है. क्रिटिक्स ने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और रितेश देशमुख के इंटेंस लुक की जमकर तारीफ की है.
डे 1- 11.35 करोड़ रुपये
डे 2- 10.55 करोड़ रुपये
डे 3- 12 करोड़ रुपये
डे 4- 5.60 करोड़ रुपये
डे 5- 4.90 करोड़ रुपये
डे 6- 4.25 करोड़ रुपये
डे 7- 4 करोड़ रुपये
डे 8- 3.20 करोड़ रुपये
डे 9- 5.60 करोड़ रुपये
डे 10- 6.80 करोड़ रुपये
कुल- 68.25 करोड़ रुपये
'राजा शिवाजी' में अपनी शानदार एक्टिंग के बाद, रितेश देशमुख अब अपने पुराने अंदाज में लौटने की तैयारी कर रहे हैं. फैंस के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा. आपको बता दें कि रितेश जल्द ही मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल 4' में नजर आएंगे, जहां वह दर्शकों को अपनी कॉमिक टाइमिंग से काॅमेडी करते दिखेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.