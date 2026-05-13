Raja Shivaji Box Office Collection Day 12: 'राजा शिवाजी' ने वर्किंग डे में भी दिखाया दम, बनी दूसरी सबसे बड़ी मराठी फिल्म

Raja Shivaji Box Office Collection Day 12: महाराष्ट्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. रिलीज के 12 दिन बीत चुके हैं, कई नई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की इस गौरवगाथा का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस बायोपिक ने अपनी शानदार कहानी और बेहतरीन विजुअल्स से हर किसी का दिल जीत लिया है. आलम यह है कि दूसरे हफ्ते में भी फिल्म का कमाई पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है.
आमतौर पर किसी भी फिल्म के लिए दूसरा हफ्ता काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन 'राजा शिवाजी' ने दूसरे मंगलवार को भी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी. सैकनिल्क की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने 12वें दिन 2.50 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है. यह आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि वर्किंग डे होने के बावजूद सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखी जा रही है.
इस नई कमाई के साथ ही फिल्म का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 73 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. रितेश देशमुख ने अपनी ही पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वेद' (73 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
डे 1- 11.35 करोड़ रुपये
डे 2- 10.55 करोड़ रुपये
डे 3- 12 करोड़ रुपये
डे 4- 5.60 करोड़ रुपये
डे 5- 4.90 करोड़ रुपये
डे 6- 4.25 करोड़ रुपये
डे 7- 4 करोड़ रुपये
डे 8- 3.20 करोड़ रुपये
डे 9- 5.60 करोड़ रुपये
डे 10- 6.80 करोड़ रुपये
डे 11- 2.40 करोड़ रुपये
डे 12- 2.50 करोड़ रुपये
कुल- 73.15 करोड़ रुपये
मराठी सिनेमा के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'सैराट' (110 करोड़) रही है. अब ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि जिस रफ्तार से 'राजा शिवाजी' आगे बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब यह 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी. अगर आने वाले दिनों में फिल्म की रफ्तार ऐसी ही बनी रही, तो यह मराठी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनकर नया इतिहास रच सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.