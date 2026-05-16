Raja Shivaji Box Office Collection Day 15: वीक डे पर करोड़ों की कमाई कर रही 'राजा शिवाजी', 100 करोड़ी क्लब से इतनी है दूर

Raja Shivaji Box Office Collection Day 15: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' अपने वीक डेज में भी शानदार कमाई कर रही है. फिल्म की जबरदस्त स्टारकास्ट और कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है.

'राजा शिवाजी' की धुआंधार कमाई

Raja Shivaji Box Office Collection Day 15: रितेश देशमुख स्टारर द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' इन दिनों सिनेमाघरों में तहलका मचाए हुए है. खासकर मराठी दर्शकों के सिर चढ़कर फिल्म का जादू बोल रहा है. हालांकि, अपने सफर के तीसरे हफ्ते में एंट्री करते ही, यानी रिलीज के 15वें दिन फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ी गिरावट देखी गई है. वीकडे होने के बाद भी फिल्म की कमाई करोड़ों में है. फिल्म जल्द 100 करोड़ के आंकडे की तरफ बढ़ रही है. 1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस के खास मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

पहले दिन का कुल कलेक्शन: 11.35 करोड़

मराठी वर्जन की कमाई: 8 करोड़

हिंदी वर्जन की कमाई: 3.35 करोड़

शुरुआती वीकेंड में 'राजा शिवाजी' की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी रही. दूसरे दिन फिल्म ने 10.55 करोड़ और तीसरे दिन पहले रविवार को 12 करोड़ का शानदार बिजनेस कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी.

15वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के दो हफ्ते पूरे करने के बाद अब फिल्म की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 15वें दिन तीसरे शुक्रवार को फिल्म ने देश भर में करीब 1.45 करोड़ का बिजनेस किया है. फिल्म ने मराठी भाषा से 1.20 करोड़ और हिंदी भाषा से 20 लाख की कमाई की है. इस तरह फिल्म की कुल इंडिया नेट कमाई अब तक ₹78.40 करोड़ के आसपास दर्ज की गई है.

क्या छू पाएगी 100 करोड़ का आंकड़ा?

भले ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वीकडेज के कारण कमाई थोड़ी कम हुई हो, लेकिन दुनिया भर के सिनेमाघरों से बेहद शानदार खबरें आ रही हैं. 'राजा शिवाजी' का कुल ग्लोबल कलेक्शन 91.10 करोड़ तक जा पहुंचा है. फिल्म अब 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने से महज 9 करोड़ रुपये दूर है. मेकर्स को उम्मीद है कि आने वाले शनिवार और रविवार यानी तीसरे वीकेंड को फिल्म की कमाई में एक बार फिर बड़ा उछाल आएगा और यह आसानी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.

स्टारकास्ट और ऑडियंस का प्यार

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टारकास्ट और बेहतरीन कहानी है. मराठी बेल्ट में फिल्म को लेकर एक अलग ही इमोशन और क्रेज देखने को मिल रहा है, यही वजह है कि हिंदी के मुकाबले मराठी वर्जन हर दिन दोगुनी कमाई कर रहा है. इस फिल्म की स्टारकास्ट भी बेहद ग्रैंड है. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया डिसूजा, भाग्यश्री, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, फरीदा खान, विद्या बालन और एक बेहद खास कैमियो में सलमान खान जैसे दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.