Raja Shivaji Box Office Collection Day 3: ओपनिंग वीकेंड पर 'राजा शिवाजी' ने दिखाया भौकाल, फिल्म ने की इतनी कमाई

Raja Shivaji Opening Weekend Box Office Collection: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग वीकेंड पर बंपर कमाई की है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में कितने रुपये जोड़ लिए हैं.

फिल्म राजा शिवाजी ने वीकेंड पर जबरदस्त कमाई की है.

Raja Shivaji Box Office Collection Day 3: रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) की फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) का क्रेज लोगों के बीच देखने को मिल रहा है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है और जबरदस्त कमाई की है. मराठी और हिंदी भाषा में रिलीज हुई फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं और सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. वहीं, फिल्म 'राजा शिवाजी' के साथ रिलीज हुई कुछ अन्य मूवीज को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. इससे पता चलता है कि रितेश देशमुख की फिल्म के मेकर्स की मेहनत सफल हुई है. आइए जानते हैं कि रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग वीकेंड पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

फिल्म 'राजा शिवाजी' ने तीन दिनों में किया इतना कलेक्शन

एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' का रिलीज होने से पहले ही काफी बज था. इस फिल्म का रिलीज होने का इंतजार किया जा रहा था. फिल्म में तगड़ी स्टारकास्ट नजर आ रही है. इसका नतीजा है कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने पहले वीकेंड यानी शुरुआती तीन दिनों में 33.90 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म ने पहले दिन (शुक्रवार) को 11.35 करोड़ रुपये, दूसरे दिन (शनिवार) को 10.55 करोड़ रुपये और तीसरे दिन (रविवार) को 12 करोड़ रुपये कमाए हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को जबरदस्त शुरुआत मिली है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कुल कितनी कमाई करती है.

फिल्म 'राजा शिवाजी' का रितेश देशमुख ने किया है डायरेक्शन

फिल्म 'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख ने ना सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि इसके डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली है. फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है. फिल्म 'राजा शिवाजी' में जेनेलिया डिसूजा, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, विद्या बालन, भाग्यश्री, फरदीन खान , बोमन ईरानी जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. वहीं, फिल्म में सलमान खान ने कैमियो किया है. फिल्म 'राजा शिवाजी' का बजट 75-100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ये अब तक की सबसे महंगी मराठी फिल्म बताई जा रही है. रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' की घोषणा दो साल पहले 2024 में हुई थी, तभी से इसका इंतजार किया जा रहा था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.