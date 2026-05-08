Raja Shivaji Box Office Collection Day 7: वर्किंग डे पर भी नहीं थमी ‘राजा शिवाजी’ की रफ्तार, जानें रितेश देशमुख की फिल्म का टोटल कलेक्शन

Raja Shivaji Box Office Collection Day 7: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. 100 करोड़ के बजट में बनी यह ऐतिहासिक फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है.

‘राजा शिवाजी’ ने 7वें दिन कितनी की कमाई

मराठा साम्राज्य के इतिहास और छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस की कहानी जब भी पर्दे पर आती है, दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर होता है. रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने इस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिया है. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन सिनेमाघरों में इसका दबदबा और दर्शकों का जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

'राजा शिवाजी' को देशभर के लोग कर रहें पसंद

आमतौर पर फिल्में वीकेंड के बाद ठंडी पड़ जाती हैं, लेकिन 'राजा शिवाजी' ने वर्किंग डेज पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. रितेश देशमुख के निर्देशन और अभिनय वाली इस फिल्म ने अपने सातवें दिन यानी पहले गुरुवार को भी धुंआधार कमाई का सिलसिला जारी रखा. इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी ऐतिहासिक भव्यता है, जिसने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के दर्शकों को प्रभावित किया है.

पहले हफ्ते की कमाई

ट्रेड एनालिस्ट 'सैकनिल्क' के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'राजा शिवाजी' अब आधिकारिक तौर पर 100 करोड़ के क्लब की ओर तेजी से बढ़ रही है. मात्र एक हफ्ते में फिल्म ने दुनिया भर से 73 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

7वें दिन की कमाई- 4 करोड़

भारत में नेट कलेक्शन: 52.65 करोड़

ग्रॉस कलेक्शन: 62.42 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 73 करोड़ से अधिक

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वाइड

डे 1- 11.35 करोड़ रुपए कलेक्शन

डे 2- 10.55 करोड़ रुपए कलेक्शन

डे 3- 12.00 करोड़ रुपए कलेक्शन

डे 4- 5.60 करोड़ रुपए कलेक्शन

डे 5- 4.90 करोड़ रुपए कलेक्शन

डे 6- 4.25 करोड़ रुपए कलेक्शन

डे 7- 4.00 करोड़ रुपए कलेक्शन

सबसे मंहगी मराठी फिल्म

बता दें कि 'राजा शिवाजी' को बनाने में लगभग 100 करोड़ खर्च हुआ है, जो इसे अब तक की सबसे महंगी मराठी फिल्मों में से एक बनाता है. फिल्म जिस रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है, उसे देखकर ट्रेड पंडितों का मानना है कि यह फिल्म अपने दूसरे वीकेंड तक न केवल अपनी लागत वसूल लेगी, बल्कि मुनाफे का नया रिकाॅर्ड भी बनाएगी.

क्यों खास है यह फिल्म?

रितेश देशमुख ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी है. फिल्म में वीएफएक्स (VFX), युद्ध के सीन और गाने को ग्लोबल लेवल पर का रखा गया है. इसके अलावा, फिल्म की स्टार कास्ट और सलमान खान जैसे सितारों ने इसे और खास बना दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.