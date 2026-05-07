google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Raja Shivaji Box Office Collection Day 7: सातवें दिन भी गूंजी 'राजा शिवाजी' की दहाड़, जाने...

Raja Shivaji Box Office Collection Day 7: सातवें दिन भी गूंजी 'राजा शिवाजी' की दहाड़, जानें अब तक कितनी हुई कमाई

Raja Shivaji Box Office Collection Day 7: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. सातवें दिन भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर जमकर दहाड़ी है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 7, 2026 10:45 PM IST
bollywoodlife.com top news

'राजा शिवाजी' ने सातवें दिन कितनी कमाई की?

Raja Shivaji Box Office Collection Day 7: जब भी मराठा साम्राज्य के संस्थापक और अदम्य साहस के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा बड़े पर्दे पर उतरती है, तो बॉक्स ऑफिस का थर्राना तय है. ऐसा ही कुछ रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) स्टारर फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) के लेकर भी देखने को मिल रहा है. फिल्म को रिलीज हुए सात दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका जुनून अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म ने न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक भव्यता से लोगों का दिल जीता है, बल्कि कमाई के मामले में भी बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा रही है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 21: अक्षय और प्रियदर्शन ने हाथ मिलाते ही कर डाला बड़ा कांड, कलेक्शन देख फटी रह जाएंगी आंखें

रितेश देशमुख की मल्टी स्टारर फिल्म 'राजा शिवाजी' सिर्फ वीकडेज पर ही नहीं बल्कि, वर्किंग डे पर भी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. सातवें दिन भी इसने धुंआधार कमाई की है और इसी के साथ 'राजा शिवाजी' 100 करोड़ क्लब की तरफ एक कदम और बढ़ा चुकी है. ऐसे में आइए देखते हैं इसने सातवें दिन कितना कलेक्शन किया. सैकनिल्क ने रितेश देशमुख की फिल्म के सातवें दिन के आंकड़े जारी कर दिए है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

25 साल बाद रिलीज हुई अपनी ही फिल्म को देख क्यों पछताईं विद्या बालन? किया हैरान करने वाला खुलासा

'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

डे 1- 11.35 करोड़ रुपए कलेक्शन
डे 2- 10.55 करोड़ रुपए कलेक्शन
डे 3- 12.00 करोड़ रुपए कलेक्शन
डे 4- 5.60 करोड़ रुपए कलेक्शन
डे 5- 4.90 करोड़ रुपए कलेक्शन
डे 6- 4.25 करोड़ रुपए कलेक्शन
डे 7- 4.00 करोड़ रुपए कलेक्शन

bollywoodlife.com top news
Also Read

अपने बेटे की कब्र पर फूट-फूटकर रोईं Celina Jaitly, हाल देखकर फटा फैंस का कलेजा

'राजा शिवाजी' वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 7

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji Box Office Collection) ने 7 दिनों में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है. मूवी ने भारत में अब तक कुल 52.65 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 62.42 करोड़ रुपए है. वहीं 7 दिनों में इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 73 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है.

कितना है 'राजा शिवाजी' का बजट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji Budget) का बजट 100 करोड़ रुपए है. यह अब तक की सबसे महंगी मराठी फिल्मों में से एक हैं. हालांकि, इसकी कमाई को देखकर लगता है कि, ये मूवी जल्द ही अपना बजट निकाल लेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Bhooth Bangla Box Office Collection Day 21: अक्षय और प्रियदर्शन ने हाथ मिलाते ही कर डाला बड़ा कांड, कलेक्शन देख फटी रह जाएंगी आंखें