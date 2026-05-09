Raja Shivaji Box Office Collection Day 8: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने आठवें दिन भी मचाया गदर, कमाई के सिंहासन पर फिल्म का कब्जा

मराठी सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर ऐसी फिल्में आती हैं, जो दर्शकों का दिल जीतने के साथ शानदार कमाई भी करती हैं. रितेश देशमुख निर्देशित और अभिनीत 'राजा शिवाजी' इसी लिस्ट की एक फिल्म बनकर उभरी है. 1 मई को रिलीज हुई यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य साहस की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखा रही है. फिल्म की शुरुआत किसी धमाके से कम नहीं थी. 'राजा शिवाजी' ने पहले ही दिन 11.35 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग कर यह साफ कर दिया था कि जनता अपने नायक की कहानी देखने के लिए कितनी उत्साहित है.
'राजा शिवाजी' मराठी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई. सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिलीज के दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बावजूद, फिल्म की पकड़ ढीली नहीं पड़ी है. बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर गौर करें तो फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन को भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने आठवें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.20 करोड़ का कारोबार किया. फिल्म ने मराठी वर्जन से 2.50 करोड़ की कमाई की वहीं हिंदी वर्जन से 70 लाख की कमाई की है. अब तक फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 55.85 करोड़ हो चुका है, जबकि दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन 65 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है.
75 से 100 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने महज आठ दिनों में अपनी लागत का आधा हिस्सा वसूल कर लिया है. ट्रेड एनालिस्ट्स की मानें तो जिस गति से फिल्म आगे बढ़ रही है, यह जल्द ही अपना बजट निकालकर मुनाफे की लिस्ट में आ जाएगी. दिलचस्प मुकाबला अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के साथ भी देखा जा रहा है. जहां 'भूत बंगला' अपने 22वें दिन पर संघर्ष करते हुए मात्र 1.37 करोड़ के आसपास सिमट गई, वहीं 'राजा शिवाजी' अपने दूसरे हफ्ते में भी उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही है.
क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने रितेश देशमुख के निर्देशन और अभिनय की जमकर सराहना की है. फिल्म में शिवाजी महाराज के रणनीतिक कौशल और उनके जीवन को जिस तरह से दिखाया गया है, उसने हर वर्ग के दर्शकों को प्रभावित किया है. विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान हैं, जो दर्शकों को सीधे 17वीं शताब्दी के स्वराज के दौर में ले जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.