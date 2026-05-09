Raja Shivaji Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही ‘राजा शिवाजी’ की दहाड़, 9वें दिन भी हुई नोटों की बारिश

Raja Shivaji Box Office Collection Day 9: रितेश देशमुख निर्देशित ऐतिहासिक ड्रामा 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म ने शानदार कमाई कर इतिहास रच दिया है.

‘राजा शिवाजी’ का 9वें दिन की कमाई

मराठी और हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब-जब छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा पर्दे पर आई है, दर्शकों ने उसे सिर आंखों पर बिठाया है. लेकिन रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी 'राजा शिवाजी' ने सफलता के मायने ही बदल दिए हैं. 1 मई को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से इतिहास रच दिया है.

धमाकेदार शुरुआत और पहले हफ्ते का सफर

'राजा शिवाजी' ने अपने पहले ही दिन 11.35 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग कर यह साफ कर दिया था कि जनता में इस फिल्म को लेकर कितना जबरदस्त क्रेज है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर भी शानदार पकड़ बनाई रखी. फिल्म ने पहले शनिवार को 10.55 करोड़ रुपये की कमाई की और पहले रविवार को 12.00 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि, वर्किंग डेज (सोमवार से गुरुवार) में कलेक्शन में स्वाभाविक गिरावट देखी गई, लेकिन फिल्म ने अपनी स्थिरता बनाए रखी और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही.

9वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के दूसरे शनिवार यानी 9वें दिन फिल्म ने एक बार फिर शानदार वापसी की है. अर्ली ट्रेड्स के अनुसार, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 0.43 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. आपको बता दें कि यह आंकडा खबर लिखे जाने तक का है. बाद में यह बदल सकता है. दूसरे शनिवार को 12 बजे तक इस तरह की कमाई यह दर्शाती है कि फिल्म को लेकर 'वर्ड ऑफ माउथ' बहुत मजबूत है और दर्शक इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

कुल कलेक्शन और वर्ल्डवाइड दबदबा

आठ दिनों के सफर के बाद, 'राजा शिवाजी' का कुल नेट इंडिया कलेक्शन 56.28 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं अगर ग्लोबल लेवल की बात करें, तो फिल्म ने 66.23 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जिस रफ्तार से यह फिल्म आगे बढ़ रही है, उम्मीद है कि यह जल्द ही 100 करोड़ के क्लब की ओर कदम बढ़ाएगी.

फिल्म की स्टार कास्ट और निर्माण

इस फिल्म की सफलता के पीछे रितेश देशमुख की कड़ी मेहनत और विजन है. उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है और साथ में इस फिल्म का निर्देशन भी किया है. फिल्म का निर्माण जेनेलिया देशमुख और ज्योति देशपांडे ने किया है. फिल्म की स्टार कास्ट इतनी दमदार है कि हर किरदार पर्दे पर जीवंत हो उठा है. रितेश के अलावे फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते भी शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.