Raja Shivaji Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर जमे हैं 'राजा शिवाजी', फिल्म ने कर लिया इतना कलेक्शन

Raja Shivaji Opening Box Office: एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा कलेक्शन कर रही है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने दूसरे शनिवार को कितनी कमाई की है.

राजा शिवाजी की इतनी कमाई हो गई है.

Raja Shivaji Box Office Collection Day 9: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) की फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 दिन पूरे कर लिए हैं. ये फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म 'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख की जबरदस्त अदाकारी को काफी पसंद किया जा रहा है. इसका नतीजा कलेक्शन में साफ दिखाई दे रहा है. इस फिल्म के सामने बड़े पर्दे पर कई फिल्में लगी हैं लेकिन इसका जलवा कम नहीं हुआ है. आइए जानते हैं कि रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

रितेश देशमुख की फिल्म की कमाई

एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर काफी बज था और इसका असर कमाई में दिखाई दे रहा है. फिल्म को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. ये फिल्म मेकर्स को फायदे की तरफ ले जा रही है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के बाद दूसरे शनिवार को 5.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह से फिल्म ने अब तक भारत में 61.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. बताते चलें कि फिल्म ने बीते शुक्रवार को 3.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस हिसाब से शनिवार को फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' लोगों को काफी पसंद आ रही है.

फिल्म की कमाई के आंकड़े

डे 1- 11.35 करोड़ रुपये

डे 2- 10.55 करोड़ रुपये

डे 3- 12 करोड़ रुपये

डे 4- 5.60 करोड़ रुपये

डे 5- 4.90 करोड़ रुपये

डे 6- 4.25 करोड़ रुपये

डे 7- 4 करोड़ रुपये

डे 8- 3.20 करोड़ रुपये

डे 9- 5.60 करोड़ रुपये

कुल- 61.45 करोड़ रुपये

फिल्म 'राजा शिवाजी' का है इतना बजट

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को 75-100 करोड़ रुपये में बनाया गया है. इस फिल्म ने 60 करोड़ रुपये ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से ये फिल्म जल्द ही अपना बजट निकालने वाली है. फिल्म 'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख ने ना सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि वह इसके डायरेक्टर भी हैं. फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म में उनके अलावा जेनेलिया डिसूजा, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, विद्या बालन, भाग्यश्री, फरदीन खान , बोमन ईरानी भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. फिल्म 'राजा शिवाजी' में सलमान खान ने कैमियो किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.