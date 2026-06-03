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Raja Shivaji Collection: महीनेभर बाद भी कम नहीं हुआ 'राजा शिवाजी का क्रेज, बनी अब तक की सबसे बड़ी मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म

Raja Shivaji Collection: रितेश देशमुख स्टारर ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. रिलीज के 33वें दिन भी शानदार कमाई करते हुए यह मराठी सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर-1 फिल्म बन गई है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 3, 2026 1:46 PM IST
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मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी 'राजा शिवाजी'

Raja Shivaji Collection: अभिनेता रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जादू उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है. महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस पीरियड ड्रामा फिल्म ने दर्शकों के दिल जीतने के साथ मराठी फिल्म इंडस्ट्री की किस्मत और तकदीर दोनों को बदलकर रख दिया है. आम तौर पर फिल्में दो या तीन हफ्तों में थिएटर्स से विदा हो जाती हैं, लेकिन रितेश की इस फिल्म पर 33वें दिन भी नोटों की बारिश हो रही है.

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मंगलवार को हुई इतनी कमाई

इस फिल्म को बीते महीने 1 मई को 'महाराष्ट्र दिवस' के खास मौके पर बड़े पर्दे पर उतारा गया था. मराठी के साथ-साथ इसे हिंदी भाषा में भी कुछ चुनिंदा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था. रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का भरपूर प्यार मिला. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर वेबसाइट सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 33वें दिन भी फिल्म ने करीब 30 लाख रुपये का शानदार बिजनेस किया है.

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भारत और विदेशों में बंपर कमाई

'राजा शिवाजी' के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने भारत में कामयाबी का नया झंडा गाड़ दिया है. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 105 करोड़ रुपये के आंकड़े के पास पहुंच गया है. भारत के साथ सात समंदर पार यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में टूट पड़ रहे हैं. दुनियाभर के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो यह फिल्म अब तक 123 करोड़ रुपये से ज्यादा का बंपर कारोबार कर चुकी है.

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मराठी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

इस छप्परफाड़ कमाई के साथ ही 'राजा शिवाजी' ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है. यह अब मराठी सिनेमा के इतिहास में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर-1 फिल्म बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड नागराज मंजुले की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैरात' के नाम था, जिसने साल 2016 में वर्ल्डवाइड 110 करोड़ रुपये कमाए थे. रितेश देशमुख की फिल्म ने 'सैरात' के इस 10 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और उससे काफी आगे निकल चुकी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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