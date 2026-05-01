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Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection Day 1: 'राजा शिवाजी' की दहाड़ के आगे टिक पाए जुनैद खान, ओपनिंग डे पर किसने मारी बाजी?

Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection: 1 मई का दिन बॉक्स ऑफिस पर किसी संग्राम से कम नहीं था. एक तरफ जहां रितेश देशमुख की मेगा बजट फिल्म 'राजा शिवाजी' ने दस्तक दी, वहीं दूसरी तरफ जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म भी इसी दिन रिलीज हुई. ऐसे में आइए जानते हैं इस क्लैश में ओपनिंड डे पर किसका क्या हाल रहा.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 1, 2026 11:45 PM IST
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पहले दिन किसने मारी बाजी?

Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection Day 1: मई की पहली सुबह बॉक्स ऑफिस पर किसी महासंग्राम से कम नहीं रही. एक तरफ मराठा साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास समेटे रितेश देशमुख की मेगा बजट फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) की दहाड़ थी, तो दूसरी तरफ आमिर खान के बेटे जुनैद खान की सादगी भरे एक तरफे प्यार की कहानी वाली 'एक दिन' (Ek Din) थी. हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि क्या एक लव स्टोरी, इतिहास के इस सबसे बड़े योद्धा की कहानी की लहर के सामने टिक पाएगी? हालांकि, अब इसका जवाब दोनों फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन (Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection Day 1) के साथ सामने आ चुका है.

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'राजा शिवाजी' ओपनिंग डे कलेक्शन

रितेश देशमुख स्टारर फिल्म 'राजा शिवाजी' की शानदार ओपनिंग रही. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 11.35 करोड़ रुपए के कलेक्शन से खाता खोला है. 'राजा शिवाजी' ने पहले दिन (Raja Shivaji Box Office Collection Day 1) भारत में कुल 11.35 करोड़ रुपए की कमाई की और इसका ग्रॉस कलेक्शन 13.51 करोड़ रुपए रहा. बता दें कि, इस मूवी ने सबसे ज्यादा मराठी भाषा में कमाई की है. पहले दिन मराठी में इसने 8.00 करोड़ रुपए का कारोबार किया, वहीं हिंदी में इसने महज 3.35 करोड़ रुपए ही कमाए.

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ओपनिंग डे पर कैसा रहा 'एक दिन' का हाल?

वहीं अगर बात करें आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'एक दिन' की तो, ये मूवी पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ती नजर आई. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन (Ek Din Box Office Collection Day 1) महज 81 लाख रुपए की कमाई की है. आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले सुनील पांडे के डायरेक्शन में बनी इस मूवी ने ओपनिंग डे पर भारत में सिर्फ 81 लाख रुपए की कमाई की है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 96 लाख रुपए रहा.

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'राजा शिवाजी' और 'एक दिन' में किसने मारी बाजी?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग डे पर रितेश देशमुख स्टारर फिल्म 'राजा शिवाजी' ने कुल 11.35 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. वहीं जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' ने सिर्फ 81 लाख रुपए की कमाई की है. इस हिसाब से एक तरफे प्यार पर 'शिवाजी महाराज' की दहाड़ भारी पड़ती नजर आ रही है. हालांकि, ये पहले दिन के आंकड़े हैं आगे कुछ भी हो सकता है.

'राजा शिवाजी' स्टारकास्ट

रितेश देशमुख के डायरेक्शन में बनी 'राजा शिवाजी' 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस मल्टी स्टारर फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है. उनके अलावा फिल्म में जेनेलिया डिसूजा, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान समेत कई अन्य दिग्गज कलाकार नजर आए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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