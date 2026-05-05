Raja Shivaji Vs Ek Din Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'राजा शिवाजी' या 'एक दिन' किस फिल्म ने मारी बाजी? जानें चौथे दिन का कलेक्शन

Raja Shivaji Vs Ek Din Box Office Collection Day 4: मई की शुरुआत के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दो अलग जाॅनर की फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिली है. जहां एक तरफ महाराष्ट्र के गौरव और शौर्य की महागाथा 'राजा शिवाजी' दर्शकों का दिल जीत रही है, वहीं आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही है. 1 मई 2026 को बड़े पर्दे पर उतरी ये दोनों फिल्में अपने कंटेंट और स्केल में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं. रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' एक ऐतिहासिक ड्रामा है, जबकि 'एक दिन' एक सादगी भरी कहानी. लेकिन चौथे दिन यानी पहले सोमवार के आंकड़ों ने हार-जीत का फैसला लगभग साफ कर दिया है.
रितेश देशमुख के निर्देशन और एक्टिंग वाली 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने पहले दिन से ही अपनी पकड़ मजबूत रखी है. फिल्म ने 11.35 करोड़ रुपये की शानदार शुरुआत की. शनिवार को 10.55 करोड़ और रविवार को 12 करोड़ रुपये बटोरकर फिल्म ने शानदार जंप दिखाया. वहीं सोमवार को फिल्म ने 5.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. किसी भी फिल्म के लिए चौथे दिन ऐसी पकड़ बेहतरीन मानी जाती है.
फिल्म अब तक 39.50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू चुकी है और जल्द ही 50 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है. इस फिल्म की सफलता के पीछे इसकी कहानी के साथ रितेश, जेनेलिया, संजय दत्त व अभिषेक बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज है.
तीन दिनों के भीतर भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 39.50 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 45.34 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को मराठी के साथ-साथ हिंदी बेल्ट में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' के लिए बॉक्स ऑफिस का सफर बेहद खराब साबित हो रहा है. 1.37 करोड़ की ठंडी ओपनिंग के बाद उम्मीद थी कि वीकेंड पर फिल्म रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शनिवार को फिल्म की कमाई 1.20 करोड़ हुई और रविवार को 1.07 करोड़ का कलेक्शन हुआ. सोमवार को फिल्म पूरी तरह धराशायी हो गई और महज 23 लाख रुपये का कलेक्शन कर सकी. इस तरह से फिल्म का टोटल कलेक्शन महज 3.25 करोड़ रुपये तक पहुंच पाया है.
'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख ने बेहतरीन एक्टिंग के साथ शानदार निर्देशन भी किया है. वहीं 'एक दिन' को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है, जिससे मेकर्स को बड़ा झटका लगा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.