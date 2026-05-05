Raja Shivaji vs Ek Din: रितेश देशमुख के आगे पस्त हुई आमिर खान के लाडले की फिल्म, 5 दिनों में ही ऑडियंस को तरसी मूवी

Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों मराठा साम्राज्य का गौरव गूंज रहा है. रितेश देशमुख स्टारर फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और 5वें दिन भी इसका प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन इसी के साथ रिलीज हुई आमिर खान के लाडले जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) बॉक्स ऑफिस पर पस्त होती नजर आ रही है. आलम ये है कि, पांच दिन बीत जाने के बाद भी मूवी 5 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है. दर्शकों ने जुनैद और साई पल्लवी की 'एक दिन' से ऐसा मुंह मोड़ा है कि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को तरस रही है. आइए देखते हैं दोनों फिल्मों ने 5 दिनों में कुल (Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection Day 5) कितने की कमाई की है.
रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन फिल्म ने 11.35 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ओपनिंग की थी और इसके बाद से लगातार बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं. आइए एक नजर इसकी अब तक की रिपोर्ट पर डालते हैं.
डे 1 - शुक्रवार - 11.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2 - शनिवार - 10.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3 - रविवार - 12.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4 - सोमवार - 5.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 5 - मंगलवार - 4.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन
टोटल कलेक्शन - 44.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन
एक तरफ जहां 'राजा शिवाजी' करोड़ों में कमाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 1 मई 2026 को ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'एक दिन' की कमाई मजह 5 दिनों में ही लाखों में सिमट गई. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने जहां ओपनिंग डे पर 1.15 करोड़ रुपए से खाता खोला था, वहीं इसके दूसरे दिन से ही इसकी कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. पहले ही दिन दर्शकों ने 'एक दिन' को सिरे से नकार दिया, जिसका सबूत इसकी कमाई के आंकड़े देख रहे हैं.
डे 1 - शुक्रवार - 1.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2 - शनिवार - 1.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3 - रविवार - 0.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4 - सोमवार - 0.23 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 5 - मंगलवार- खबर लिखे जाने तक फिल्म के आंकड़े सामने नहीं आए हैं. हालांकि, 4 दिनों में फिल्म ने महज 3.25 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है.
4 डे टोटल - 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन
आपको बता दें कि, जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'एक दिन' को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लेकिन दर्शकों को ये अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब रही. 5 दिनों में ही इसकी हालत पस्त हो गई है और अगर यही हाल रहा तो जल्द ही फिल्म बॉक्स ऑफिस से विदा ले लेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…