Raja Shivaji VS Ek Din Collection Day 2: दूसरे दिन भी गरजे 'राजा शिवाजी', 'एक दिन' का ऐसा रहा हाल, जानें कमाई

Raja Shivaji VS Ek Din Box Office: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' की फिल्म ने दूसरे दिन भी धमाकेदार कमाई की है. वहीं, जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' हाल कुछ खास नहीं रहा है. आइए जानते हैं कि दोनों मूवीज ने कितना कलेक्शन किया है.

राजा शिवाजी और एक दिन ने दूसरे दिन इतना कलेक्शन किया है.

Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection Day 2: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और जुनैद खान (Junaid Khan) की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुआ है. दरअसल, रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) और जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) बीते शुक्रवार यानी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. हालांकि, फिल्म 'एक दिन' की अपेक्षा फिल्म 'राजा शिवाजी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. दोनों फिल्मों के ओपनिंग डे के कलेक्शन के आंकड़ों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' और जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' ने दूसरे दिन यानी शनिवार को कितनी कमाई की है.

'एक दिन' पर भारी पड़ी 'राजा शिवाजी'

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' का अनाउंसमेंट के बाद से काफी बज था. फिल्म के रिलीज होने के बाद लोग सिनेमाघर पहुंच रहे हैं और इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' शनिवार को 8.70 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने दो दिनों में 20.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. बताते चलें कि फिल्म ने पहले दिन 11.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' की कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो दूसरे दिन 80 लाख रुपये की कमाई करते हुए 1.95 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.15 करोड रुपये का कलेक्शन किया था. दोनों मूवीज की कमाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुनैद खान की 'एक दिन' पर रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' भारी पड़ी है. इससे पता चल रहा है कि रितेश देशमुख की मूवी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है. वहीं, जुनैद खान की फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है.

रितेश देशमुख बने छत्रपति शिवाजी महाराज

बताते चलें कि रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' मराठी और हिंदी भाषा में रिलीज हुई है. इस फिल्म में जेनेलिया डिसूजा, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, विद्या बालन, भाग्यश्री, फरदीन खान जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है. वही, जुनैद खान की 'एक दिन' की बात करें तो उनके साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी नजर आ आ रही हैं. आमिर खान के बेटे जुनैद खान की ये फिल्म थाई मूवी 'वन डे' का रीमेक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.