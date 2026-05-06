Raja Shivaji vs Ek Din Collection Day 5: 'राजा शिवाजी' की धुआंधार कमाई की आंधी में उड़ी जुनैद खान की 'एक दिन', 5वें दिन हुआ बुरा हाल

Raja Shivaji vs Ek Din Collection Day 5: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह बढ़ रही है, जिसने 5 दिनों में बाॅक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर लिया है. वहीं, आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' दर्शकों को तरस रही है.

'राजा शिवाजी' और 'एक दिन' का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?

Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection Day 5: 1 मई 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दो अलग-अलग जाॅनर की फिल्में टकराईं. एक तरफ रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' थी, जो मराठा शौर्य की गाथा बता रही थी, और दूसरी तरफ आमिर खान के बेटे जुनैद खान की रोमांटिक ड्रामा 'एक दिन'. पांच दिन बीत चुके हैं और नतीजों ने साफ कर दिया है कि दर्शकों का दिल किस फिल्म के लिए धड़क रहा है. रितेश देशमुख ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के साथ 'राजा शिवाजी' का निर्देशन भी किया है.

'राजा शिवाजी' की कमाई

फिल्म की शुरुआत ही धमाकेदार रही. पहले दिन 11.35 करोड़ बटोरने के बाद फिल्म ने बाॅक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की. वीकेंड पर फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और रविवार को इसने अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाई थी. सबसे बड़ी परीक्षा 'मंडे टेस्ट' की थी, जहां अक्सर फिल्में ढेर हो जाती हैं, लेकिन 'राजा शिवाजी' ने सोमवार को 5.60 करोड़ और मंगलवार को 4.90 करोड़ कमाकर अपनी मजबूती दिखाई. महज 5 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 44.40 करोड़ पहुंच गया है.

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

डे 1 - शुक्रवार - 11.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 2 - शनिवार - 10.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 3 - रविवार - 12.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 4 - सोमवार - 5.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 5 - मंगलवार - 4.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन

टोटल कलेक्शन - 44.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

जुनैद खान का 'फ्लॉप' डेब्यू?

जहां रितेश की फिल्म करोड़ों में खेल रही है, वहीं आमिर खान द्वारा निर्मित और उनके बेटे जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर वेंटिलेटर पर नजर आ रही है. जुनैद और साई पल्लवी जैसे मंझे हुए कलाकारों की मौजूदगी के बावजूद, यह रोमांटिक लव स्टोरी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही.

'एक दिन' का डे वाइज कमाई?

डे 1 - शुक्रवार - 1.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 2 - शनिवार - 1.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 3 - रविवार - 0.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 4 - सोमवार - 0.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन

डे 5 - मंगलवार - 0.23 करोड़ रुपए का कलेक्शन

फिल्म की शुरुआत ही काफी कमजोर थी, लेकिन चिंता की बात यह रही कि दूसरे दिन से ही ग्राफ गिरने लगा. फिल्म का हाल इतना बुरा है कि 4 दिनों के बाद यह महज 3.51 करोड़ ही जोड़ पाई है. मंगलवार तक की जो कमाई सामने आई हैं, वे साफ बयां कर रहे हैं कि फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों से हट जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.