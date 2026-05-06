google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Raja Shivaji vs Ek Din Collection Day 5: 'राजा शिवाजी' की धुआंधार कमाई की आंधी में उड़ी जु...

Raja Shivaji vs Ek Din Collection Day 5: 'राजा शिवाजी' की धुआंधार कमाई की आंधी में उड़ी जुनैद खान की 'एक दिन', 5वें दिन हुआ बुरा हाल

Raja Shivaji vs Ek Din Collection Day 5: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह बढ़ रही है, जिसने 5 दिनों में बाॅक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर लिया है. वहीं, आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' दर्शकों को तरस रही है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 6, 2026 7:34 AM IST
bollywoodlife.com top news

'राजा शिवाजी' और 'एक दिन' का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?

Raja Shivaji vs Ek Din Box Office Collection Day 5: 1 मई 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दो अलग-अलग जाॅनर की फिल्में टकराईं. एक तरफ रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' थी, जो मराठा शौर्य की गाथा बता रही थी, और दूसरी तरफ आमिर खान के बेटे जुनैद खान की रोमांटिक ड्रामा 'एक दिन'. पांच दिन बीत चुके हैं और नतीजों ने साफ कर दिया है कि दर्शकों का दिल किस फिल्म के लिए धड़क रहा है. रितेश देशमुख ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के साथ 'राजा शिवाजी' का निर्देशन भी किया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Raja Shivaji VS Ek Din Collection Day 3: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के सामने पस्त हुई जुनैद खान की 'एक दिन', जानें दोनों फिल्मों का कलेक्शन

'राजा शिवाजी' की कमाई

फिल्म की शुरुआत ही धमाकेदार रही. पहले दिन 11.35 करोड़ बटोरने के बाद फिल्म ने बाॅक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की. वीकेंड पर फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और रविवार को इसने अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाई थी. सबसे बड़ी परीक्षा 'मंडे टेस्ट' की थी, जहां अक्सर फिल्में ढेर हो जाती हैं, लेकिन 'राजा शिवाजी' ने सोमवार को 5.60 करोड़ और मंगलवार को 4.90 करोड़ कमाकर अपनी मजबूती दिखाई. महज 5 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 44.40 करोड़ पहुंच गया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Raja Shivaji VS Ek Din Collection: 'राजा शिवाजी' के सामने एक दिन भी नहीं टिक सकी जुनैद खान की फिल्म, जानें दोनों फिल्मों की टोटल कमाई

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

डे 1 - शुक्रवार - 11.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2 - शनिवार - 10.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3 - रविवार - 12.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4 - सोमवार - 5.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 5 - मंगलवार - 4.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन

bollywoodlife.com top news
Also Read

Raja Shivaji vs Ek Din Collection: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' या जुनैद खान की 'एक दिन'? जानें पहले दिन किसने लूटी महफिल

टोटल कलेक्शन - 44.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन

जुनैद खान का 'फ्लॉप' डेब्यू?

जहां रितेश की फिल्म करोड़ों में खेल रही है, वहीं आमिर खान द्वारा निर्मित और उनके बेटे जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर वेंटिलेटर पर नजर आ रही है. जुनैद और साई पल्लवी जैसे मंझे हुए कलाकारों की मौजूदगी के बावजूद, यह रोमांटिक लव स्टोरी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही.

'एक दिन' का डे वाइज कमाई?

डे 1 - शुक्रवार - 1.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 2 - शनिवार - 1.00 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 3 - रविवार - 0.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 4 - सोमवार - 0.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन
डे 5 - मंगलवार - 0.23 करोड़ रुपए का कलेक्शन

फिल्म की शुरुआत ही काफी कमजोर थी, लेकिन चिंता की बात यह रही कि दूसरे दिन से ही ग्राफ गिरने लगा. फिल्म का हाल इतना बुरा है कि 4 दिनों के बाद यह महज 3.51 करोड़ ही जोड़ पाई है. मंगलवार तक की जो कमाई सामने आई हैं, वे साफ बयां कर रहे हैं कि फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों से हट जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान को जबरदस्ती थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएगी अभिरा, विद्या को बेगैरत बताएगी...