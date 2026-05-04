Raja Shivaji VS Ek Din Collection: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के सामने पस्त हुई जुनैद खान की 'एक दिन', जानें दोनों फिल्मों का कलेक्शन

Raja Shivaji VS Ek Din Collection: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. सलमान खान के कैमियो और रितेश की दमदार एक्टिंग के सामने जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' ढेर हो गई है.

'राजा शिवाजी' या 'एक दिन' किसने की ज्यादा कमाई

Raja Shivaji VS Ek Din Collection: भारतीय सिनेमाई पर्दे पर इस हफ्ते एक अनोखी क्लैश देखने को मिली. जहां रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवगाथा से दर्शकों में जोश भर दिया, वहीं आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की जोड़ी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही. मई 2026 में एक तरफ रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है, तो दूसरी तरफ जुनैद खान की अवेटेड फिल्म 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही है.

रितेश देशमुख की फिल्म ने मचाया तहलका

रितेश देशमुख के निर्देशन और एक्टिंग वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम कर लिया है. फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसने लगातार तीन दिनों तक डबल डिजिट में कमाई कर एक नया रिकाॅर्ड बना दिया है. इस फिल्म ने पहले दिन 11.35 करोड़ रुपये के साथ अपनी शुरुआत की. दूसरे दिन फिल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी और 10.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया. वीकेंड के आखिरी दिन फिल्म ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई और 12 करोड़ रुपये बटोर लिए.

तीन दिनों के भीतर भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 33.90 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 40.34 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को मराठी के साथ-साथ हिंदी बेल्ट में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. रविवार को मराठी वर्जन ने 7.25 करोड़ और हिंदी वर्जन ने 4.25 करोड़ का योगदान दिया.

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

'राजा शिवाजी' की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी स्टारकास्ट भी है. फिल्म में अभिषेक बच्चन, जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त और फरदीन खान जैसे सितारों की मौजूदगी ने इसे भव्य बना दिया है. वहीं, सलमान खान के कैमियो ने थिएटर में चार चांद लगा दिए हैं, जिससे फैंस में इसका जबरदस्त क्रेज बना हुआ है.

जुनैद खान की फिल्म का हाल

एक तरफ जहां 'राजा शिवाजी' नोट छाप रही है, वहीं आमिर खान प्रोडक्शंस की 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर पस्त नजर आ रही है. साई पल्लवी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस और जुनैद खान के डेब्यू के बावजूद फिल्म दर्शकों को इंम्प्रेस करने में कामयाब नहीं रही. फिल्म ने मात्र 1.15 करोड़ से अपना खाता खोला था. शनिवार को यह आंकड़ा गिरकर 1 करोड़ पर आ गया. रविवार को मामूली बढ़त के साथ फिल्म ने 1.70 करोड़ कमाए, जिससे तीन दिनों का कुल कलेक्शन मात्र 3.85 करोड़ रुपये रह गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.