Raja Shivaji vs Ek Din Collection: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' या जुनैद खान की 'एक दिन'? जानें पहले दिन किसने लूटी महफिल

Raja Shivaji vs Ek Din Collection: बॉक्स ऑफिस पर 1 मई को रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' और जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. आइए जानते हैं कि दोनों में से किस फिल्म ने ज्यादा की कमाई की.

पहले दिन किस फिल्म ने की ज्यादा कमाई

1 मई 2026 की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत खास हो गई है. बॉक्स ऑफिस के मैदान में एक तरफ था मराठा साम्राज्य का शौर्य और रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट 'राजा शिवाजी', तो दूसरी तरफ थी आमिर खान के बेटे जुनैद खान की सादगी भरी डेब्यू फिल्म 'एक दिन' है. फिल्म की पहली दिन की कमाई ने साफ कर दिया है कि दर्शकों को कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आ रही है.

रितेश देशमुख का जबरदस्त धमाका

रितेश देशमुख के निर्देशन और एक्टिंग वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहरा दिया है. छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस मेगा बजट फिल्म को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में भारी क्रेज देखा गया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 11.35 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की है. फिल्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मराठी वर्जन ने अकेले 8.00 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, जबकि हिंदी बेल्ट से फिल्म को 3.35 करोड़ रुपये मिले. फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 13.51 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है. रितेश के साथ जेनेलिया डिसूजा, संजय दत्त और विद्या बालन जैसे बड़े सितारों की मौजूदगी ने इस फिल्म को और भी खास बना दिया है.

जुनैद खान की फिल्म का कैसा रहा हाल?

वहीं दूसरी ओर, आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. जुनैद खान और साई पल्लवी की जोड़ी पर्दे पर वो जादू नहीं चला सकी, जिसकी अपेक्षा ट्रेड पंडितों को थी. सादगी भरे एकतरफा प्यार की यह कहानी पहले दिन दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में संघर्ष करती दिखी. फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में महज 81 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. करीब 96 लाख रुपये के ग्रॉस कलेक्शन के साथ फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस की दौड़ में काफी पीछे नजर आ रही है.

किस फिल्म ने लूटी महफिल

पहले दिन के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने जुनैद की फिल्म को बहुत पीछे छोड़ दिया है. जहां 'राजा शिवाजी' ने डबल डिजिट में ओपनिंग की और करोड़ो में कमाई की, वहीं 'एक दिन' एक करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई. हालांकि, आने वाले वीकेंड में जुनैद की फिल्म को 'वर्ड ऑफ माउथ' का सहारा मिल सकता है, लेकिन फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर 'शिवाजी महाराज' की दहाड़ ही गूंज रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.