google-preferred
  • Bollywood News
  • Box Office
  • Peddi Box Office Collection: दूसरे हफ्ते में भी चल रहा राम चरण का भौकाल! मंडे को दोपहर तक की इतनी कम...

Peddi Box Office Collection: दूसरे हफ्ते में भी चल रहा राम चरण का भौकाल! मंडे को दोपहर तक की इतनी कमाई

Peddi Box Office Collection: राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' का दूसरे सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: June 15, 2026 2:24 PM IST
Peddi Box Office Collection: दूसरे हफ्ते में भी चल रहा राम चरण का भौकाल! मंडे को दोपहर तक की इतनी कमाई

'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Peddi Box Office Collection Day 12: ग्लोबल स्टार राम चरण (Ram Charan) और पैन इंडिया एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) का जादू बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है. स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का सिनेमाघरों में दूसरे हफ्ते भी ऐसा जबरदस्त भौकाल देखने को मिल रहा है कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं. विवादों के शोर को पीछे छोड़ते हुए इस फिल्म ने अपने 12वें दिन भी बॉक्स ऑफिस (Peddi Box Office Collection Day 12) पर छप्परफाड़ कमाई की है, जिसने मेकर्स की चांदी कर दी है. दूसरे मंडे की दोपहर तक 'पेड्डी' ने जबरदस्त कमाई की है. तो चलिए जानते हैं मूवी का अब तक का कुल कलेक्शन कितना हुआ.

'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस संचिता उगले ने सुसाइड से पहले किया था ये पोस्ट, लिखा- 'मैं नाचूं तू नचा'
Also Read

'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस संचिता उगले ने सुसाइड से पहले किया था ये पोस्ट, लिखा- 'मैं नाचूं तू नचा'

गौरतलब है कि, 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'पेड्डी' लगातार करारे-करारे नोट छाप रही है. ओपनिंग डे से लेकर दूसरे वीकेंड तक फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया है. वहीं अब ये दूसरे हफ्ते के मंडे टेस्ट पर है. ऐसे में आइए जानते हैं कि, दूसरे सोमवार यानी 12वें दिन की दोपहर तक मूवी ने कितना कलेक्शन किया है.

Peddi बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण और जान्हवी कपूर (Ram Charan And Janhvi Kapoor Movie) स्टारर 'पेड्डी' ने 12वें दिन की दोपहर तक 0.57 करोड़ रुपए की कमाई की है.

Sanchita Ugale Death: 'कुमकुम भाग्य' फेम संचिता उगले ने की खुदकुशी, साड़ी के फंदे से लटका मिला 30 साल की एक्ट्रेस का शव
Also Read

Sanchita Ugale Death: 'कुमकुम भाग्य' फेम संचिता उगले ने की खुदकुशी, साड़ी के फंदे से लटका मिला 30 साल की एक्ट्रेस का शव

Week 1- 193.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 9- 5.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 10- 8.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 11- 9.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 12- 0.57 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 216.57 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 256.90 करोड़ रुपए

Peddi का कुल बजट और स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, राम चरण और जान्हवी कपूर की पैन-इंडिया मूवी 'पेड्डी' का कुल बजट करीब 350 करोड़ रुपए है. इसमें भारी-भरकम बजट में बनी फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येन्दु शर्मा, बोमन ईरानी और रवि किशन जैसे कई दिग्गज और बड़े कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस संचिता उगले ने सुसाइड से पहले किया था ये पोस्ट, लिखा- 'मैं नाचूं तू नचा'

Next Story

'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस संचिता उगले ने सुसाइड से पहले किया था ये पोस्ट, लिखा- 'मैं नाचूं तू नचा'