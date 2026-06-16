Peddi Box Office Collection Day 12: दूसरे हफ्ते भी 'पेड्डी' का जलवा बरकरार, 12वें दिन की कमाई देख हिल जाएंगे मेकर्स!

Peddi Box Office Collection Day 12: राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' को रिलीज हुए दो हफ्ते हो चुके हैं. अब इसके सेकंड मंडे टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई है. हैरानी की बात ये है कि, फिल्म 12वें दिन भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल?

Peddi Box Office Collection Day 12: राम चरण (Ram Charan) स्टारर स्पोर्ट्स एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) इस समय बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान बनी हुई है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा. सेकंड वीकेंड में रिकॉर्ड तोड़ कमाई के झंडे गाड़ने के बाद, हर किसी की नजरें फिल्म के दूसरे 'मंडे टेस्ट' पर टिकी थीं. अक्सर बड़े स्टार्स की फिल्में भी दूसरे हफ्ते तक आते-आते हांफने लगती हैं और बात जब वीकेंड के बाद वीकडेज की हो तो दम ही तोड़ देती हैं, लेकिन 'पेड्डी' के कलेक्शन (Peddi Collection) तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ने 12वें दिन फिर (Peddi Box Office Collection Day 12) करारे नोट छापे हैं.

थिएटर्स में फिल्म को मिल रहा दर्शकों का प्यार और फैंस का क्रेज देखकर यह साफ है कि राम चरण का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. 12वें दिन के कलेक्शन को देखकर खुद मेकर्स की आंखें भी फटी की फटी रह गई हैं! आइए जानते हैं कि इस मेगा-बजट फिल्म ने सोमवार को कितने करोड़ बटोरे हैं.

Peddi बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

'पेड्डी' ओपनिंग डे से ही अपने कलेक्शन से ट्रेड एनालिस्ट्स को हैरान कर रही रही हैं. वहीं अब इसके 12वें दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण और जान्हवी कपूर (Ram Charan And Janhvi Kapoor Movie) स्टारर मूवी 'पेड्डी' ने 12वें दिन 4.10 करोड़ रुपए की कमाई की है.

Week 1- 193.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 9- 5.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 10- 8.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 11- 9.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 12- 4.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 220.10 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 260.96 करोड़ रुपए

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 312.81 करोड़ रुपए

Peddi का कुल बजट और स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, राम चरण-जान्हवी कपूर की पैन-इंडिया मूवी 'पेड्डी' का कुल बजट करीब 350 करोड़ रुपए है. इसमें भारी-भरकम बजट में बनी फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येन्दु शर्मा, बोमन ईरानी और रवि किशन जैसे कई दिग्गज और बड़े कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं.

नोट- ऊपर दिए गए आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं, इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…