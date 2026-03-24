Dhurandhar 2 Vs Pushpa 2 Worldwide Box Office Collection: 'धुरंधर 2' या 'पुष्पा 2', किसने दुनिया में बजाया डंका?

Dhurandhar 2 Vs Pushpa 2 Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने को मिल रहा है. इस फिल्म की अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' से तुलना करते हैं.

Ranveer Singh Vs Allu Arjun Movie Collection Day 5 : बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) लोगों के बीच छाई है और सभी इसको लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. फिल्म की कमाई तो आसमान छू रही है और मेकर्स की तिजोरियां भर रही रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस फिल्म ने पांच दिनों में ही 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह की इस फिल्म की तुलना साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) से करते हैं. आइए जानते हैं कि इन दिनों मूवीज में से किसने पांच दिनों में ज्यादा कमाई की थी.

'धुरंधर 2' और 'पुष्पा 2' की 5 दिनों में वर्ल्डवाइड कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कब्जा किया है जो कई दिनों तक चलने वाला है. इस फिल्म का ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है कि लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट देख चुके लोगों को दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था इसलिए आलम ये हैं कि सिनेमाघर हाउसफुल जा रहे हैं. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पांच दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 829.76 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इससे इस फिल्म की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है. वहीं, इस फिल्म की साल 2024 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' से तुलना करें तो ये पीछे रह गई. फिल्म 'पुष्पा 2' ने पांच दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 881.26 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि, दोनों मूवीज के बीच कमाई के आंकड़े में ज्यादा फासला नहीं है. फिल्म 'धुरंधर 2' के इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो खबर लिखे जाने तक छठे दिन 527 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी थी.

आदित्य धर ने लोगों से की थी ये रिक्वेस्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में सारा अर्जुन, राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय खन्ना और यामी गौतम का कैमियो है. फिल्म 'धुरंधर 2' से जुड़े तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस बात से फिल्म का बज का अंदाज लगाया जा सकता है. हालांकि, फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा ना करें क्योंकि स्पॉइलर देने से लोगों का सस्पेंस खत्म हो जाएगा और फिल्म का भी नुकसान होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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