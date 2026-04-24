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Dhurandhar 2 ने निशाने पर लिया Baahubali 2 का रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इतना पीछे है रणवीर सिंह की फिल्म

Dhurandhar 2 Worldwide Collection: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का निशाना अब साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' पर है. आइए जानते हैं कि वर्ल्डवाइड कलेक्शन में दोनों फिल्मों में कितना अंतर है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 24, 2026 7:11 PM IST

Dhurandhar 2 ने निशाने पर लिया Baahubali 2 का रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इतना पीछे है रणवीर सिंह की फिल्म
बाहुबली 2 और धुरंधर 2 की कमाई में इतना अंतर है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित सितारे रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे कदम जमाए हैं कि एक महीने से ज्यादा समय से कब्जा बनाए हुए है. इस फिल्म ने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी अच्छा कलेक्शन किया है जबकि इसको पाकिस्तान समेत गल्फ देशों में बैन कर दिया गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' को दुनियाभर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि भारत की दूसरी सबसे ज्यादा करने वाली साउथ एक्टर प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'बाहुबली 2' (Baahubali 2) से थोड़ा ही पीछे ही रह गई है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म ने अब तक कितना वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया है इतना कलेक्शन

एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को बड़े पर्दे आई थी और इसे एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है. ये फिल्म लगातार बंपर कमाई कर रही है. फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर पूरा भौकाल दिखाया है और अब तक ओवरसीज मार्केट में 422 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस तरह से फिल्म ने 1766.24 करोड़ रुपये की कमाई कर लिया है. बताते चलें कि साल 2017 में सिनेमाघरों में आई प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' ने 1788.06 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म और प्रभास की फिल्म में करीब 22 करोड़ रुपये का अंतर है.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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