रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड, आज तक कोई फिल्म ने नहीं कर पाई ये काम

Dhurandhar Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बीते 25 दिन से बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को सिनेमाघरों में 25 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म को लगातार पसंद किया जा रहा है और मेकर्स बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त कहानी और स्टार्स की बेहतरी अदाकारी लोगों के बीच क्रेज बनाए हुए है. इसी बीच फिल्म ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है. रणवीर सिंह की मूवी ने जो किया है वो आज तक कोई फिल्म नहीं कर पाई है. आइए जानते हैं कि डायेरक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर' ने कौन सा इतिहास बनाया है.

फिल्म 'धुरंधर' की अब तक हो गई इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के बाद चौथे सोमवार को यानी 25वें दिन 11.20 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 741.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, ये पहली फिल्म है जिसने लगातार 25 दिन तक डबल डिजिट में कमाई की है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है.

NEW RECORD – 'DHURANDHAR' REMAINS IN DOUBLE DIGITS FOR *NON-STOP 25 DAYS*... #Dhurandhar continues to post double-digit collections even in *Week 4*, setting a historic new benchmark at the boxoffice. NO FILM – not even #Pushpa2 #Hindi, the highest-grossing #Hindi film – managed… pic.twitter.com/SvKNCaOo4N — taran adarsh (@taran_adarsh) December 30, 2025

फिल्म धुरंधर की कलेक्शन पर डालें एक नजर

5 दिसंबर- 28.80

6 दिसंबर- 33.10

7 दिसंबर- 44.80

8 दिसंबर- 24.30

9 दिसंबर- 28.60

10 दिसंबर- 29.20

11 दिसंबर- 29.40

12 दिसंबर- 34.70

13 दिसंबर- 53.70

14 दिसंबर- 58.20

15 दिसंबर- 31.80

16 दिसंबर- 32.10

17 दिसंबर- 25.70

18 दिसंबर- 25.30

19 दिसंबर- 23.70

20 दिसंबर- 35.70

21 दिसंबर- 40.30

22 दिसंबर- 19.70

23 दिसंबर- 20.40

24 दिसंबर- 20.90

25 दिसंबर- 28.60

26 दिसंबर- 16.70

27 दिसंबर- 20.90

28 दिसंबर- 24.30

29 दिसंबर- 11.20

फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त कास्टिंग की हो रही तारीफ

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. इसके अलावा फिल्म में कई टीवी और थिएटर आर्टिस्ट को लिया गया है. इस फिल्म की जबरदस्त कास्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी को चैप्टर वाइज दिखाया गया है. फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने किस तरह से कंधार हाईजैक, ससंद भवन पर आतंकी हमला और 26/11 को मुंबई में हमले की घटनाओं को अंजाम दिया है. इसके साथ ही फिल्म में भारत की तरफ से पाकिस्तान गए स्पाई की कहानी को दिखाया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

