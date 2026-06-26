बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) से ऐसा जलवा दिखाया है कि लोगों उनके दीवाने हो गए हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की ना सिर्फ कहानी बल्कि सितारों की जबरदस्त अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया. इस फिल्म का भौकाल इस तरह से समझा जा सकता है कि इसे सिनेमाघरों में 100 दिन हो चुके हैं. 19 मार्च को बड़े पर्दे पर आई फिल्म 'धुरंधर 2' अभी भी लोगों को एंटरटेन कर रही है. आइए जानत हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.