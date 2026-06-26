100 दिन से सिनेमाघरों में डटी है Dhurandhar 2, रणवीर सिंह की फिल्म ने कर लिया इतना कलेक्शन

Dhurandhar 2 100 Days In Cinemas: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा पैर जमाया है कि अभी भी टिकी है. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे हो चुके हैं.

फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) से ऐसा जलवा दिखाया है कि लोगों उनके दीवाने हो गए हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की ना सिर्फ कहानी बल्कि सितारों की जबरदस्त अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया. इस फिल्म का भौकाल इस तरह से समझा जा सकता है कि इसे सिनेमाघरों में 100 दिन हो चुके हैं. 19 मार्च को बड़े पर्दे पर आई फिल्म 'धुरंधर 2' अभी भी लोगों को एंटरटेन कर रही है. आइए जानत हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.