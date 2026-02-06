Dhurandhar 2 ने मेकर्स की भर दी तिजोरियां, रणवीर सिंह की फिल्म ने रिलीज से पहले कमा लिए 245 करोड़ रुपये!

Ranveer Singh Dhurandhar 2 Release On 19 March: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज होने में अभी एक महीने से ज्यादा है. लेकिन इस फिल्म का जबरदस्त बज बना है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' की तरह फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का भी जबरदस्त बज बना हुआ है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. पहले पार्ट को देखने के बाद फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर बड़ी खबर आई है. दरअसल, लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले 245 करोड़ रुपये की मोटी कमाई करके मेकर्स की तिजोरियां भर दी हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' की ये कमाई कैसे हुई है.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने इस तरह से की है कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बड़े पर्दे पर साल 2025 में 5 दिसंबर को आई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 900 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. फिल्म 'धुरंधर' 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर काफी पसंद की जा रही है. अब रणवीर सिंह की इस फिल्म के दूसरे पार्ट लगातार चर्चा में बनी है. 'पिंकविला' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले 245 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म ने जियो हॉटस्टार को ओटीटी राइट्स 150 करोड़ रुपये में बेचे हैं. टी-सीरीज ने 45 करोड़ रुपये में फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीद हैं. वहीं, फिल्म के सेटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क ने 50 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के पहले ही मेकर्स को मालामाल कर दिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगी भिड़ंत

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2 'की साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत होने वाली है. ये दोनों फिल्में 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. फिलहाल, दोनों फिल्मों के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इन दिनों फिल्मों का टीजर रिलीज किया जा चुका है और इसके बाद अलग ही लेवल का उत्साह देखने को मिल रहा है. गौरतलब है कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन समेत कई कलाकार नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

