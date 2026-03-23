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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस पर हमजा की दहाड़, चौथे दिन की ऐसी कमाई; फिल्म जगत में मच गई खलबली!

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी है. थिएटर्स के बाहर फिल्म को देखने कि लिए दर्शकों की भारी कतार लगी हुई है. लगातार ये रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. आइए जानते हैं 'धुरंधर 2' ने चौथे कितने का बिजनेस किया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 23, 2026 6:07 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस पर हमजा की दहाड़, चौथे दिन की ऐसी कमाई; फिल्म जगत में मच गई खलबली!
चौथे दिन 'धुरंधर 2' ने कितने की कमाई की?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज के पहले से ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही थी, वहीं रिलीज के बाद तो ये लोगों की पहली पसंद बन चुकी है. क्रिटिक्स से लेकर फैंस तक हर कोई इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स पहुंच रहे हैं. जिसका सबूत बॉक्स ऑफिस पर इसकी धुआंधार कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Collection) है. फिल्म ने रिलीज के 4 दिन में ही 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. पहले संडे और ईद का भी रणवीर सिंह की मूवी (Ranveer Singh Movie) को खूब फायदा मिला.

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रणवीर सिंह और संजय दत्त समेत कई बड़े सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 4) ने रिलीज के चौथे दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इसके कलेक्शन ने न सिर्फ मेकर्स को हैरान किया है, बल्कि ट्रेड एनालिस्ट भी दंग रह गए हैं. तो चलिए जानते हैं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इस स्पाई थ्रिलर मूवी ने पहले संडे कितने का बिजनेस किया है.

Dhurandhar 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर 2' की कमाई को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे थे सारे के सारे टूट चुके हैं और फिल्म कमाई का नया इतिहास बना रही है. 102.55 करोड़ रुपए से शानदार ओपनिंग करने वाली 'धुरंधर 2' ने महज 4 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. 'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले पेड-प्रीव्यू में 43 करोड़ रुपए की कमाई थी और पहले दिन इसने 102.55 करोड़ रुपए से अपना खाता खोला. दूसरे दिन कलेक्शन में हल्की से गिरावट देखने को मिली और इसने 80.72 करोड़ रुपए की कमाई की.

Dhurandhar 2 का अब तक का टोटल कलेक्शन

हालांकि, 'धुरंधर 2' को अगले 2 दिन वीकेंड और ईद दोनों का खूब फायदा मिला. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले शनिवार को फिल्म ने 113 करोड़ रुपए का कारोबार किया, तो वहीं पहले संडे को फिल्म ने 114.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. इसी के साथ रणवीर सिंह की फिल्म ने महज 4 दिनों में ही कुल 454.12 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. बता दें कि, मूवी का बजट 250 से 350 करोड़ तक का बताया जा रहा है, जिसे मूवी ने 4 दिनों में ही वसूल कर लिया है.

कमाई का नया इतिहास रच रही Dhurandhar 2

लगातार 'धुरंधर 2' की कमाई को देखते हुए लगता है कि, ये मूवी महज कुछ दिनों में ही बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के धुरंधरों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर देगी. मालूम हो कि, इसके पहले भी कई फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन वो भी पहले वीकेंड पर इतना कलेक्शन नहीं कर सकी हैं. अगर ऐसे ही 'धुरंधर 2' का क्रेज लोगों पर चढ़ा रहा तो कुछ दिनों में ही ये मूवी 1000 करोड़ कल्ब में शामिल हो जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Box Office Collection Entertainment News Ranveer Singh