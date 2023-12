Sam Bahadur Box Office: बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म सैम बहादुर (Sam Bahadur) हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म में विक्की कौशल ने जबरदस्त एक्टिंग की है। विक्की कौशल की इस मूवी को लोगों ने काफी प्यार दिया है। हालांकि रणबीर कपूर की एनिमल की वजह से सैम बहादुर की कमाई पर असर पड़ा है। कमाई के मामले में एनिमल, विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर से काफी आगे निकल गई है। इस बीच विक्की कौशल की मूवी सैम बहादुर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि पहले हफ्ते में सैम बहादुर ने कितनी कमाई की है। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर.... Also Read - Sam Bahadur Box Office Collection Day 4: मंडे लिटमस टेस्ट में फेल हुई 'सैम बहादुर', फिल्म की हुई सिर्फ इतनी कमाई

विक्की कौशल की फिल्म ने सातवें दिन सिर्फ 3.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं। हो सकता है कि सही आंकड़े इससे ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विक्की कौशल की मूवी सैम बहादुर ने पहले हफ्ते करीब 39 करोड़ की कमाई की है। एनिमल की आंधी के बीच भी सैम बहादुर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जानकारी के मुताबिक, सैम बहादुर आगे चलकर 70-75 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो विक्की कौशल की ये फिल्म हिट साबित होगी।

#SamBahadur week 1 nearly ₹39cr which is GENUINELY GOOD…. Standing tall in front of a beast with limited shows and screens + not getting much help from youth audience, still maintaining momentum throughout weekdays, I must say Impressive…. Film is heading towards ₹70cr -… pic.twitter.com/WBv2f1KokW

— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) December 8, 2023