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Samantha Ruth Prabhu की Maa Inti Bangaaram ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल-लेड फिल्म

Maa Inti Bangaaram Box Collection: सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है, लेकिन रिलीज के 13वें दिन फिल्म ने 17 साल पुराना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसे अब तक कोई मूवी छू भी नहीं पाई थी.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 2, 2026 6:53 AM IST
Samantha Ruth Prabhu की Maa Inti Bangaaram ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल-लेड फिल्म

सामंथा की फिल्म ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड

Maa Inti Bangaaram Box Office Collection Day 13: सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की फिल्म 'मां इंति बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) ने बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार 13 दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म ने अपनी रिलीज के 13वें दिन एक ऐसी कामयाबी को छू लिया है, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. दरअसल, सामंथा की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 17 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. डोमेस्टिक मार्केट से लेकर ओवरसीज तक, इस फिल्म ने हर तरफ नोटों की बरसात कर दी है और यह तेलुगु इतिहास की सबसे कमाऊ फीमेल-लेड फिल्म बन गई है. आइए आपको बताते हैं कि 13वें दिन के आंकड़ों के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन (Maa Inti Bangaaram Box Office Collection Day 13) अब कहां जा पहुंचा है.

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फीमेल-ओरिएंटेड फिल्मों में नंबर 1 थीं Anushka Shetty

आपको बता दें कि, अब तक जब भी फीमेल-ओरिएंटेड फिल्मों की बात आती थी, तो साल 2009 में आई अनुष्का शेट्टी की 'अरुंधति' को 'गोल्ड स्टैंडर्ड' माना जाता था. उस दौर में जहां सिर्फ बड़े-बड़े हीरोज का दबदबा था, अनुष्का ने अकेले दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. लेकिन अब, 17 साल बाद सामंथा (Samantha Ruth Prabhu) की 'मां इंति बंगारम' ने उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सोने के अक्षरों से लिखवा लिया है. वहीं अब इसके 13वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं.

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Maa Inti Bangaaram बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13

निर्देशक नंदिनी रेड्डी की फिल्म 'मां इंति बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) 19 जून 2026 को रिलीज हुई थी,जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल-लेड तेलुगु फिल्म बन गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ने 13वें दिन 1.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. आइए एक नजर इसके अब तक के कुल कलेक्शन पर डालते हैं.

Week 1- 33.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 8- 4.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 9- 4.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 10- 5.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 11- 1.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 12- 1.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन
Day 13- 1.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 52.80 करोड़ रुपए
भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 61.12 करोड़ रुपए
वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 85.27 करोड़ रुपए

सामंथा के प्रोडक्शन हाउस ने दी जानकारी

सामंथा के खुद के प्रोडक्शन हाउस 'ट्रैलाला मूविंग पिक्चर्स' (Tralala Moving Pictures) ने इस खबर पर मुहर लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'बंगारम ने सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिख दिया है. 'मां इंति बंगारम' तेलुगु सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल-लेड फिल्म बन गई है.' इस कामयाबी के बाद फैंस सामंथा को सोशल मीडिया पर 'क्वीन' और 'सुपरस्टार' कहकर बधाई दे रहे हैं.

किसका रिकॉर्ड टूटा?

सामंथा से पहले यह जादुई रिकॉर्ड कोडी रामकृष्ण के निर्देशन में बनी फिल्म 'अरुंधति' के नाम था, जिसमें अनुष्का शेट्टी और सोनू सूद मुख्य भूमिकाओं में थे. उस जमाने में इस फिल्म ने दुनिया भर में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी, जो एक फीमेल-लेड फिल्म के लिए बहुत बड़ी और अनसुनी बात थी. इतने सालों तक कोई भी फिल्म इस रिकॉर्ड को छू नहीं पाई थी. लेकिन सामंथा रुथ प्रभु की इस एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने ये कर दिखाया और 17 साल बाद अनुष्का शेट्टी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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