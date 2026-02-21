'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' की कमाई पर इस डायरेक्टर का आया रिएक्शन, कहा- 'दोनों मूवीज...'

ENG हिन्दी
Toxic VS Dhurandhar 2 Clash: मार्च में 19 तारीख को इंडियन सिनेमा की दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है. फिल्म 'टॉक्सिक' और फिल्म 'धुरंधर 2' की भिड़ंत पर एक डायरेक्टर ने रिएक्शन दिया है.

Published: February 21, 2026

साल 2026 के तीसरे महीने मार्च का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. दरअसल, इस महीने की 19 तारीख को इंडियन सिनेमा की दो मच-अवेटेड मूवीज 'टॉक्सिक' (Toxic) और 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज होने वाली है. हालांकि, दो बड़ी फिल्मों के एक साथ रिलीज होने पर नुकसान भी होने वाला है. इसी बीच कई बेहतरीन फिल्मों को बनाने वाले पॉपुलर डायरेक्टर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने रणवीर सिंह की फिल्म और यश की फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं कि संजय गुप्ता ने क्या कहा है.

संजय गुप्ता ने 'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' के क्लैश पर कही ये बात

संजय गुप्ता ने 'वैरायटी इंडिया' को दिए इंटरव्यू में यश की फिल्म 'टॉक्सिक' और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बात की है. संजय गुप्ता ने बताया, 'फिल्म धुरंधर शानदार है. मुझे इसके दूसरे पार्ट से बहुत उम्मीदे हैं. मैं टॉक्सिक भी देखने वाला हूं. लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों मूवी एक ही दिन रिलीज हो रही हैं. दोनों फिल्मों का इंतजार हो रहा था और दोनों मूवीज एक-दूसरे का बिजनेस खाने वाली हैं.' डायरेक्टर संजय गुप्ता ने अपनी फिल्म 'काबिल' और फिल्म 'रईस' के बॉक्स ऑफिस पर क्लैश पर कहा कि अगर दोनों फिल्में अलग-अलग दिनों पर रिलीज होतीं तो दोनों को फायदा हो सकता था. देश में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लगातार दो फिल्म देख सकें. कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बाद एक महीने में भी दो फिल्में देखने के पैसे नहीं होते हैं. ऐसा हो सकता है कि 'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' अच्छा बिजनेस करें लेकिन फिल्में पूरी तरह से कमाई नहीं कर पाएंगी इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है.

