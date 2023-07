Satyaprem Ki Katha Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर कार्तिक आर्यन को साल 2023 में एक हिट फिल्म की तलाश थी। उनकी ये तलाश फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' (Satyaprem Ki Katha) खत्म करती हुई नजर आ रही हैं। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की लीड रोल वाली फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। 'सत्यप्रेम की कथा' को रिलीज हुए 4 दिन पूरे हो गए है, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दिया है। कार्तिक आर्यन की 'सत्यप्रेम की कथा' ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर इतना कलेक्शन किया है। Also Read - Satyaprem Ki Katha BOEarly Estimate: 'सत्यप्रेम की कथा' ने चौथे दिन की बंपर कमाई, कूटे इतने करोड़

कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 4 दिन हो गए है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले चार दिन में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर कार्तिक आर्यन की फिल्म की कमाई के नए आंकड़ों के बारे में बताया है। तरण आदर्श के अनुसार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की 'सत्यप्रेम की कथा' ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.15 करोड़ रुपये कमाए है। इसी के साथ कार्तिक आर्यन की फिल्म का कुल कलेक्शन 38.50 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म की कमाई के इन आंकड़ों को देखने के बाद मेकर्स के साथ-साथ फैंस भी खुशी से झूम उठे।

#SatyaPremKiKatha strengthens its status on Day 4 [Sun], thus placing itself in a comfortable position in its *extended* weekend… Thu 9.25 cr, Fri 7 cr, Sat 10.10 cr, Sun 12.15 cr. Total: ₹ 38.50 cr. #India biz.

While the heavy downpour hit biz in #Mumbai, #SatyaPremKiKatha… pic.twitter.com/S7g6wolMDo

