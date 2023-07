Satyaprem Ki Katha Box Office Day 2 Collection: बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर निर्देशक समीर विद्वांस की हालिया रिलीज फिल्म सत्यप्रेम की कथा ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई अपने नाम की है। ईद के मौके पर सिल्वर स्क्रीन पर पहुंची सुपरस्टार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म सत्यप्रेम की कथा ने पहले दिन शानदार कमाई की थी। पहले दिन ही फिल्म ने बंपर कमाई करते हुए अपने खाते में पूरे 9.25 करोड़ रुपये जोड़े। इसके साथ ही फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की है। Also Read - Satyaprem Ki Katha Early Estimate Day 2: दूसरे दिन मंद पड़ी कार्तिक-कियारा की फिल्म, कमाए इतने करोड़

दूसरे दिन वर्किंग डे होने के बावजूद फिल्म अपने खाते में 7 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर चुकी है। इसके साथ ही फिल्म ने दूसरे दिन तक अपने खाते में इंडियन बॉक्स ऑफिस से कुल 16.25 करोड़ रुपये की कुल कमाई हासिल कर चुकी है। यहां देखें सामने आए फिल्म की कमाई के आधिकारिक आंकड़े।

The working day [Fri] - immediately after the holiday [Thu] - impacted the earnings of #SatyaPremKiKatha on Day 2… Evening shows, however, saw good momentum at national chains… Thu 9.25 cr, Fri 7 cr. Total: ₹ 16.25 cr. #India biz.

The #KartikAaryan - #KiaraAdvani starrer -… pic.twitter.com/mqwPWEYG98

