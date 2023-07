Satyaprem Ki Katha Box Office Day 3 Collection: बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर फिल्म सत्यप्रेम की कथा आखिरकार सिनेमाघर पहुंच चुकी है। इस फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन पूरे हुए और फिल्म ने तीसरे दिन भी शानदार कमाई की है। जिसके आधिकारिक आंकड़े सामने आ चुके हैं। फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की इस फिल्म ने तीसरे दिन डबल डिजिट में कमाई की है। शुक्रवार को हुई फिल्म की कमाई में आई हल्की गिरावट के बाद शनिवार की कमाई में फिर उछाल आया। शुक्रवार को वर्किंग डे होने की वजह से फिल्म की कमाई में 24.32% गिरावट आई थी। जबकि, शनिवार को फिल्म ने एक बार फिर उछाल पकड़ा। शनिवार को फिल्म की कमाई में 44.29% का उछाल देखा गया। जिसकी वजह से फिल्म ने तीसरे दिन अपने खाते में शानदार 10.10 करोड़ रुपये जोड़े हैं। Also Read - Satyaprem Ki Katha BOEarly Estimate: 'सत्यप्रेम की कथा' ने चौथे दिन की बंपर कमाई, कूटे इतने करोड़

ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आधिकारिक आंकड़े पेश किए हैं। इसके मुताबिक कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा ने पहले दिन गुरूवार को 9.25 करोड़ रुपये कमाए थे। शुक्रवार को फिल्म ने 7 करोड़ रुपये की कमाई की। जबकि, शनिवार के दिन फिल्म ने 10.10 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म ने अब तक अपने खाते में कुल 26.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसके साथ ही अब उम्मीद है कि फिल्म चौथे दिन रविवार के दिन भी बंपर कमाई अपने नाम करने वाली है। फिल्म की कमाई के ये आंकड़े आप यहां देख सकते हैं।

#SatyaPremKiKatha hits double digits on Day 3… The weekend growth was on the cards and if it maintains the pace, a ₹ 40 cr [+/-] *extended* weekend cannot be ruled out… Thu 9.25 cr, Fri 7 cr, Sat 10.10 cr. Total: ₹ 26.35 cr. #India biz.#SatyaPremKiKatha is expected to post… pic.twitter.com/LI1tp0zjWR

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 2, 2023