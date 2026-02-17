ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • O Romeo Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की फिल्म का निकला दम या गाड़े झंडे? आ...

O Romeo Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की फिल्म का निकला दम या गाड़े झंडे? आंखड़ों ने उड़ाए मेकर्स के होश!

O Romeo Box Office Collection: विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर स्टारर 'ओ रोमियो' के फर्स्ट मंडे कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. तो चलिए जानते हैं चौथे दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा...

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 17, 2026 6:12 AM IST

O Romeo Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की फिल्म का निकला दम या गाड़े झंडे? आंखड़ों ने उड़ाए मेकर्स के होश!
'ओ रोमियो' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

O Romeo Box Office Collection Day 4: 'कबीर सिंह' और 'पद्मावत' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की हाल ही में मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ये मल्टीस्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन मेकर्स की उम्मीद के मुताबिक इसकी कमाई थोड़ी कम देखने को मिल रही है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर 'ओ रोमियो' 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. इसे रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं, ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म ने 4 दिनों में कितने का कलेक्शन (O Romeo Box Office Collection Day 4) किया है और मंडे टेस्ट में इसका क्या हाल रहा?

Also Read
O Romeo Box Office Collection Day 3: वीकेंड पर शाहिद कपूर का 'रोमियो' अवतार हिट या फ्लॉप? जानें वर्किंग डेज में टिक पाएगी फिल्म

फर्स्ट मंडे टेस्ट में कैसा रहा O Romeo का हाल?

13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'ओ रोमियो' (O Romeo Opening Day Collection) ने 8.5 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग की थी, लेकिन मेकर्स के उम्मीद से ये कहीं ज्यादा कम थी. जिसके पीछे की वजह फिल्म का कम प्रमोशन है, जिसकी वजह से इसकी ज्यादा हाईप नहीं बन पाई. अब जब फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं, तो चलिए एक नजर इसके अबतक के आंकड़ों पर डालते हैं.

Also Read
O Romeo Box Office Collection Day 3: भारत-पाकिस्तान मैच की वजह से कम हुआ फिल्म का कलेक्शन, तीसरे दिन इतनी हुई कमाई

4 दिन में O Romeo ने कितने की कमाई की?

  1. Day 1 (1st Friday) : पहले दिन 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया.
  2. Day 2 (1st Saturday) : दूसरे दिन इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला और इसने पहले शनिवार को 12.65 करोड़ रुपए की कमाई की.
  3. Day 3 (1st Sunday) : वहीं तीसरे दिन रविवार को इसके कमाई 25% घट गई और फर्स्ट संडे में मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का कारोबार किया.
  4. Day 4 (1st Monday) : वहीं पहले ही सोमवार इसका क्रेज धराशायी होता दिखा क्योंकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने सिर्फ 4.75 करोड़ का ही कलेक्शन किया.

Total : वहीं अगर बात करें इसके अब तक के चार दिनों के कुल कलेक्शन की तो 'ओ रोमियो' ने अब तक 34.90 करोड़ की कमाई कर ली है.

मेकर्स को सता रहा ये डर

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ओ रोमियो' को बजट 75 से 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. लेकिन 4 दिनों में इसकी कमाई सिर्फ 34.90 करोड़ रुपए ही हो पाई है. ऐसे में फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए मेकर्स के होश उड़ गए हैं और कहीं न कहीं उनके दिमाग में इस फिल्म के हिट होने पर भी शंका हो रही है. हालांकि, राहत की बात ये है कि 'ओ रोमियो' के सामने फिलहाल कोई बड़ी फिल्म नहीं है तो ऐसे में इसे आगे फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags O Romeo O Romeo Box Office Collection Shahid Kapoor Tripti Dimri Vishal Bhardwaj