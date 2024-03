बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और आर माधवन धांसू फिल्म 'शैतान' लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। पहले दिन के बाद अब निर्देशक विकास बहल की मूवी 'शैतान' ने अब दूसरे दिन भी गर्दा उड़ा दिया है। फिल्म की कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। फिल्म 'शैतान' पहले दिन से मुकाबले दूसरे दिन कमाई में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं अजय देवगन की हॉरर-सस्पेंस फिल्म 'शैतान' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये कमाए हैं। Also Read - आर माधवन की 'शैतान' के आगे धूल फांक गई 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स', टॉप 10 ओपनर मूवीज की लिस्ट में मारी धांसू एंट्री

अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म 'शैतान' को रिलीज हुए दो दिन पूरे हो गए हैं। फिल्म ने पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' ने पहले दिन 15.21 करोड़ रुपये कमाए थे। तो वहीं फिल्म 'शैतान' ने दूसरे फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल रहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक ज्योतिका और अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' ने दूसरे दिन 19.18 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसी के साथ अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' की अब तक कुल कमाई 34.39 करोड़ रुपयो हो गई है। फिल्म की कमाई में आए इस उछाल को देखन के बाद मेकर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं।

HALF-CENTURY *TODAY*… #Shaitaan goes WILD on Day 2… After a partial holiday [#MahaShivratri] on Day 1 - which added a good chunk of revenue to its overall total - the SOLID GROWTH on Day 2 places the film on the WINNING TRACK… Fri 15.21 cr, Sat 19.18 cr. Total: ₹ 34.39 cr.… pic.twitter.com/3rQHhSuH19

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 10, 2024