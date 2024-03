Shaitaan Box Office Collection: अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 'शैतान' का ट्रेलर आने के बाद इसको लेकर काफी बज था जिसका फायदा इसे मिला है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सिनेमाघरों की तरफ दौड़े और इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने फर्स्ट वीकेंड पर कितना कलेक्शन किया है। Also Read - अजय देवगन की इन 10 फिल्मों ने ओपनिंग वीकेंड पर की थी बंपर कमाई, लिस्ट में 'शैतान' को मिली ये पोजीशन

अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' बीते शुक्रवार यानी 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर 55.13 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' के तीन दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को 15.21 करोड़ रुपये का, शनिवार को 19.18 करोड़ रुपये का और रविवार को 20.74 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म सोमवार और आने वाले वीकडेज पर किस तरह से कमाई करती है।

The audience has spoken loud and clear: #Shaitaan wins HEARTS, conquers BOXOFFICE… A ₹ 55 cr+ *opening weekend* for a supernatural-thriller is an eye-opener and case study for those who undermine this genre… Fri 15.21 cr, Sat 19.18 cr, Sun 20.74 cr. Total: ₹ 55.13 cr. #India… pic.twitter.com/MZBlMzgfVo

