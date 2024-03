Shaitaan Box Office Collection: अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने पहले वीकेंड पर जमकर कमाई की थी। इस फिल्म को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म 'शैतान' ने मंडे टेस्ट भी पास कर लिया है और इस तरह से फिल्म वीकडेज पर भी बंपर कमाई कर रही है। इस फिल्म की रविवार और सोमवार की कमाई की आंकड़ों की तुलना करें तो गिरावट तो दर्ज की गई लेकिन मंडे कलेक्शन को अच्छा माना जाएगा। आइए जानते हैं कि अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने सोमवार को कितनी कमाई की है और अब तक कुल कितना कलेक्शन हो गया है। Also Read - Shaitaan Box Office Collection Day 4: 'शैतान' की कमाई में आई भारी गिरावट, देखें आंकड़े

After scoring an excellent total in its opening weekend, #Shaitaan posts a strong number on the make-or-break Day 4 [Mon]… Fri 15.21 cr, Sat 19.18 cr, Sun 20.74 cr, Mon 7.81 cr. Total: ₹ 62.94 cr. #India biz. #Boxoffice#Shaitaan is eyeing ₹ 82 cr [or thereabouts] total in… pic.twitter.com/X39WBHXaDV

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 12, 2024