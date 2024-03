Ajay Devgn's Shaitaan Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड फिल्म स्टार अजय देवगन की हालिया रिलीज हॉरर ड्रामा मूवी 'शैतान' सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। फिल्म स्टार अजय देवगन और आर माधवन स्टारर इस फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है। जिसके बाद ये मूवी तेजी से 100 करोड़ रुपये की कमाई के आंकड़े की ओर बढ़ती दिख रही है। फिल्म की रिलीज को अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। इन 5 दिनों में ये मूवी 70 करोड़ रुपये के आंकड़ें के करीब आकर खड़ी हो गई है। वर्किंग डेज में भी मूवी अच्छी कमाई कर रही है। जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि मूवी अगले वीकेंड के बाद तक आराम से 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी। Also Read - Shaitaan Box Office Collection Day 5: 'शैतान' की कमाई में गिरावट जारी, 5वें दिन किया इतना कलेक्शन

अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका स्टारर निर्देशक विकास बहल की हालिया रिलीज मूवी 'शैतान' की कमाई के ताजा आंकड़े सामने आने लगे हैं। इस मूवी ने 5वें दिन शानदार कमाई करते हुए सिनेमाघरों से कुल 6.57 करोड़ रुपये की कमाई हासिल की है। इसके साथ ही सुपरस्टार अजय देवगन की ये मूवी अपने खाते में अब तक कुल 69.51 करोड़ रुपये हासिल कर चुकी है। एंटरटेनमेंट न्यूज में सामने आए शैतान के कारोबारिक आंकड़े आप यहां देख सकते हैं।

#Shaitaan is all set to have a GLORIOUS *Week 1* thanks to the rock-steady trend on weekdays, after a solid weekend… Fri 15.21 cr, Sat 19.18 cr, Sun 20.74 cr, Mon 7.81 cr, Tue 6.57 cr. Total: ₹ 69.51 cr. #India biz. #Boxoffice#Shaitaan will face multiple new films, starting… pic.twitter.com/asQSgCiG5O

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 13, 2024