Shaitaan First Week Box Office Collection: बॉलीवुड से लेकर साउथ स्टार्स से सजी फिल्म 'शैतान' लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक सप्ताह पूरा कर लिया है और इसको लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' 8 मार्च को सिनेमाघोरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 'शैतान' के कलेक्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे वीकेंड तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। आइए जानते हैं कि अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' अब तक कितना कलेक्शन किया है।

अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' बीते एक सप्ताह से लोगों को सिनेमाघरों में एंटरटेन कर रही है। फिल्म की कमाई के आंकड़ों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म 'शैतान' ने बीते गुरुवार को 5.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले सप्ताह में 81.60 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इस तरह से फिल्म ने 100 करोड़ रुपये की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' दूसरे वीकेंड तक 100 करोड़ रुपये की कमाई के क्लब में शामिल हो सकती है।

#Shaitaan packs a FANTASTIC SCORE in Week 1… Metros, Tier 2 centres, mass belt, heartland - the supernatural-thriller has found acceptance across the board. ??????

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 15, 2024